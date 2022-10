Kevin Spacey: per la giuria non è responsabile degli abusi sessuali a Anthony Rapp

Dopo un processo durato tre settimane, una giuria ha ritenuto Kevin Spacey non colpevole di abusi sessuali contri Anthony Rapp. Nel 2017, Rapp ha accusato per la prima volta Spacey di aggressione sessuale in un articolo di BuzzFeed che descriveva un incidente in cui Spacey avrebbe bloccato a letto l'attore, allora minorenne, durante una festa. L'aggressione sarebbe avvenuta nell'appartamento di Spacey a New York City nel 1986 quando lui aveva 26 anni e Rapp 14. Rapp ha intentato formalmente una causa contro Spacey nel 2020 accusandolo di aggressione, percosse e stress emotivo.

Da quando Anthony Rapp ha denunciato gli abusi, una valanga di accuse di molestie sessuali si è abbattuta su Kevin Spacey, inclusi diversi membri dell'equipe di House of Cards che lo hanno accusato di abusi sessuali e aggressioni. Da quando sono emerse queste accuse, la carriera di Spacey si è interrotta e l'attore si è allontanato da Hollywood. Inizialmente ha cercato di respingere le accuse scusandosi con Rapp, incolpando l'ubriachezza e dichiarandosi pubblicamente gay nel processo. La star di House of Cards si è dichiarata non colpevole in tutti i casi intentati contro di lui.

Ora, dopo un processo di tre settimane, una giuria di New York ha deliberato che Kevin Spacey non ha molestato Rapp, né è responsabile di abusi, come riportato da Variety. Dopo aver deliberato per quasi due ore, la giuria ha raggiunto una decisione unanime secondo cui gli avvocati di Rapp non sono riusciti a dimostrare che Spacey lo avesse toccato sessualmente o intimamente nel 1986. Il giudice Lewis Kaplan ha formalmente archiviato il caso.

American Beauty: Mena Suvari racconta una "strana esperienza" con Kevin Spacey sul set

I guai legali non finiscono

I soliti sospetti: Kevin Spacey nel ruolo di Verbal Kint

Anche se Kevin Spacey ha segnato una vittoria contro il suo accusatore Anthony Rapp, deve ancora affrontare altre sfide legali. Gli è stato ordinato di pagare a MRC, il produttore di House of Cards, 31 milioni di danni dopo che il thriller politico ha subito lo stop e la cancellazione dell'ordine degli episodi sulla scia delle accuse di abusi contro la star. Spacey è anche accusato nel Regno Unito di aver aggredito sessualmente tre uomini mentre viveva a Londra ed era direttore artistico del teatro Old Vic. Il divo si è dichiarato non colpevole.

Quando Rapp ha dichiarato pubblicamente le sue affermazioni nel 2017, Spacey ha fatto mea culpa porgendo "le più sincere scuse per quello che sarebbe stato un comportamento da ubriaco profondamente inappropriato". In tribunale, Spacey ha detto di essere stato spinto dal suo addetto stampa a fare quella dichiarazione.

"Sono stato incoraggiato a scusarmi e ho imparato una lezione, che non ci si deve scusare per qualcosa che non si è fatto", ha testimoniato Spacey. "Mi pento della mia affermazione".