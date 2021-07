American Beauty: Mena Suvari racconta una "strana esperienza" con Kevin Spacey sul set

Kevin Spacey aveva un metodo di recitazione "strano e insolito" sul set di American Beauty, secondo quanto recentemente dichiarato dalla sua co-protagonista Mena Suvari, che portò i due ad avere quella che l'attrice ha definito una "strana esperienza" sul set della pellicola.

American Beauty: Kevin Specay e Mena Suvari

La Suvari recita nel film del 1999 nel ruolo della migliore amica della figlia adolescente di Spacey. L'attrice ha affermato di essersi fidata ciecamente di Kevin durante le riprese, ma ha anche ricordato un'esperienza "insolita" condivisa con l'attore: un momento in cui i due dovevano prepararsi per una scena intima davanti alla telecamera.

In una stanza del set, inaccessibile alla troupe, la coppia si "sdraiò sul letto, molto vicini l'uno all'altra", ha rivelato Mena a People Magazine. "Lui mi stava stringendo dolcemente. Era molto tranquillo ma è stata un'esperienza molto strana e decisamente insolita".

American Beauty: Mena Suvari nella celebre scena dei petali di rosa

Mena Suvari, che sta promuovendo un libro di memorie intitolato The Great Peace, ha anche rivelato che i suoi primi anni a Hollywood sono stati rovinati da una serie di abusi sessuali, che in seguito l'hanno portata alla tossicodipendenza: "Ogni volta che mi recavo su un set e ogni volta che venivo intervistata, recitavo per tutto il tempo. Fingere di bene, per me, era solo un altro ruolo a interpretare".