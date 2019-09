Kevin Spacey canta La Bamba per strada a Siviglia: il video è virale

Kevin Spacey dimentica per un po' le accuse di molestie sessuali e suona La Bamba per le strade di Siviglia.

Kevin Spacey è stato avvistato a Siviglia mentre canta e suona La Bamba, come testimonia un video diventato virale.

Dopo che il suo accusatore principale ha ritirato la denuncia contro di lui, Kevin Spacey è ancora accusato di violenza sessuale con sei denunce a Londra e una a Los Angeles. Ma nonostante tutto, l'attore cerca distrazioni in giro per il mondo, come in queste ore a Siviglia dove si è intrattenuto con il gruppo musicale universitario Tuna Derecho Sevilla cantando La Bamba, brano reso celebre da Ritchie Valens negli anni '50.

In un locale della città dell'Andalusia, Kevin Spacey è stato riconosciuto proprio da un membro del gruppo che si stava esibendo, che subito l'ha invitato a raggiungerli per una performance musicale improvvisata.

Kevin Spacey: perché è così difficile accettare la sua "fine"

Il due volte premio Oscar, 60 anni, sembra godersi un po' di svago e allegria, dopo il periodo molto duro e il ritiro dalle scene. Prima di questo goliardico momento a Siviglia, Kevin Spacey è stato anche a Roma, dove ha tenuto una performance a Palazzo Massimo leggendo il Pugile in riposo, la poesia di Gabriele Tinti dedicata alla statua di bronzo conservata al museo romano.