Joker: Kevin Smith rivela lo sconvolgente finale alternativo

Joker, secondo quanto dichiarato da Kevin Smith, avrebbe potuto avere un finale alternativo che avrebbe sicuramente scatenato i commenti dei fan della DC.

Il regista ha infatti parlato del lungometraggio diretto da Todd Phillips e, pur non rivelando le proprie fonti, ha parlato di un'indiscrezione che lo avrebbe fatto infuriare e l'aveva portato a reagire pensando più volte "Che c---o?".

Kevin Smith, durante lo show _Fatman Beyond, ha dichiarato parlando di Joker: "All'inizio il finale nell'ospedale era diverso. Arthur veniva mostrato nell'ospedale, dove ride e dice 'Stavo semplicemente pensando a qualcosa di divertente'. Quello che doveva accadere era che sullo schermo si mostrava un flashback della morte di Thomas e Martha Wayne ed era lui a ucciderli. Il ragazzino stava urlando e piangendo, e si girava per andarsene e poi si rigirava, alzava le spalle, e sparava al ragazzino. Titoli di coda".

Il filmmaker ha quindi aggiunto: "Che c---o! In questo mondo non c'era Batman!".

Il lungometraggio, indicato tra le possibili nomination agli Oscar 2020, ha mantenuto un'atmosfera piuttosto misteriosa per quanto riguarda l'identità di chi ha ucciso i genitori di Bruce Wayne e la risposta a questa domanda rimasta in sospeso potrebbe essere data nel possibile sequel, non ancora confermato.