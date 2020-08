Kevin Smith: "Io e Ben Affleck siamo come Martin Scorsese e Robert De Niro"

Kevin Smith, per festeggiare il compleanno dell'attore, ha condiviso un post sui social media in onore di Ben Affleck, paragonando il proprio legame a qauello che unisce Martin Scorsese e Robert De Niro.

Il regista ha spiegato le motivazioni elencando in modo ironico i film realizzati insieme e parlando del futuro insieme.

Il messaggio dichiara: "Buon compleanno, Batman! Ben Affleck mi permette di poter compiere l'unico paragone che io abbia mai avuto con Martin Scorsese nella mia carriera: perché un tempo è stato associato a me come attore come Robert De Niro è stato legato a Marty, avendo lavorato insieme così spesso. E anche se i film per cui ho scelto Ben non sono stati nemmeno lontanamente meritevoli di un Oscar, sono comunque la storia della mia vita. E non posso raccontare quella storia senza degli interi capitoli dedicati a uno dei miei collaboratori preferiti di sempre".

Kevin Smith ha quindi aggiunto riepilogando in modo ironico i film realizzati insieme: "Quindi tutti apprezzano un uomo alla moda che ha inseguito Amy prima di combattere ontro le forze del Paradiso e dell'Inferno per poi rientrare in azione e interpretare il padre di una ragazza del New Jersey e anche un amico dei commessi. Poi, dopo un decennio nell'oscurità per le nostre collaborazioni (durante il quale il mio amico se ne è andato, ragazza, vincendo un Oscar dorato e salvando Gotham City) abbiamo potuto fare un reboot della nostra amicizia girando una delle scene più belle a cui verrò mai associato".

Il regista ha concluso: "Incontrare questo campione nel lontano 1995 è stata una delle cose migliori che mi siano mai successe, personalmente e professionalmente. Ti voglio bene, fratello Ben! Grazie per essere venuto a quell'audizione per Generazione X 25 anni fa perché hai significato il mondo per me durante metà della mia vita".

Ben Affleck dovrebbe recitare anche nel nuovo capitolo della storia di Generazione X in cui appariranno i personaggi di Rene (Shannen Doherty), Willam (Ethan Suplee), Gwen (Joey Lauren Adams), Brandy (Claire Forlani), T.S. (Jeremy London), Trish (Renée Humphrey), Mr. Svenning (Michael Rooker), LaFours (Sven-Ole Thorsen), e Jay e Silent Bob (Jason Mewes e Smith). Nel film apparirà anche Bruce Campbell.