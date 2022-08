Kevin Smith e DC, Strange Adventures avrebbe potuto avere Harrison Ford?

Kevin Smith ha recentemente rivelato che per il progetto DC che più non verrà realizzato, Strange Adventures, si stava parlando anche di Harrison Ford per un ruolo da protagonista.

Il progetto DC di Kevin Smith, Strange Adventures, ormai cancellato da Warner Bros. Discovery, avrebbe potuto figurare grandi nomi nel cast, almeno secondo le idee della produzione... Come, ad esempio, Harrison Ford.

Si è parlato tanto e a lungo, ormai, della nuova direzione che prenderà l'universo DC dopo la fusione di WarnerMedia e Discovery, e sono già stati annunciati alcuni cambiamenti nella gestione dell'IP, a partire dalla discussa cancellazione del film di Batgirl.

E tra i progetti che avremmo potuto vedere su HBO Max, ma che ora risultano più tra quelli non più in sviluppo c'è anche Strange Adventures, una serie tv antologica che non avrebbe figurato i più celebri Superman, Batman e compagni, piuttosto personaggi meno noti dell'universo DC, come Jimmy Olsen o Perry White nel mondo di Bizzarro, e a proposito del direttore del Daily Planet... Sapete che si era parlato persino di Harrison Ford per interpretarlo?

A rivelarlo è stato lo stesso Smith, che dopo aver raccontato qualcosa all'Hollywood Babble-On, ha poi approfondito la questione durante il podcast Fatman Beyond, spiegando che "Per il nostro Perry White io stavo pensando a John Goodman. Ma i piani alti la pensavano diversamente. E qualcuno a un certo punto ha detto 'Magari Harrison Ford potrebbe essere interessato".

Probabilmente adesso non lo sapremo mai, ma vi immaginate un Perry White interpretato da Harrison Ford?