Kevin Guthrie: l'attore di Animali Fantastici e dove trovarli arrestato per aggressione sessuale

Un altro scandalo si abbatte sulla saga di Animali Fantastici e Dove Trovarli, spin-off di Harry Potter: Kevin Guthrie, attore che è apparso nel film, è stato arrestato per aver aggredito sessualmente un'attrice.

Sunset Song: un'immagine di Kevin Guthrie

Kevin Guthrie, 33 anni, che in Animali fantastici e dove trovarli interpretava il signor Abernathy, è in prigione ritenuto colpevole di aver palpato una donna di 29 anni, abusando poi sessualmente di lei, dopo che aveva iniziato a sentirsi male durante una serata fuori. Come riportato da Deadline, l'episodio è avvenuto nel 2017 e l'attore ha affermato di aver solo aiutato la donna, che credeva che nel suo drink ci fosse una pasticca di droga. È stato condannato dopo che il tribunale ha stabilito che il suo DNA è stato trovato sulla biancheria intima della vittima. L'aggressione è avvenuta nel settembre 2017 nell'appartamento di Glasgow di Scott Reid, un attore che ha interpretato Michael Farmer nella quarta serie di Line of Duty.

Secondo quanto riportato dalla BBC, ecco cosa ha dichiarato il tribunale al momento della condanna: "Il tribunale deve dimostrare che le donne possono essere protette dai reati sessuali domestici. Il reato per cui è stato condannato ha causato angoscia e conseguenze alla giovane donna coinvolta in questo caso. Non stava bene e pensava che il suo drink fosse stato drogato quella notte. La giuria ha decretato che lei abbia commesso questi crimini atroci e l'unica sentenza appropriata è la reclusione."

La carriera di Kevin Guthrie è quindi a uno stop, dopo aver partecipato alla saga di Animali Fantastici e dove trovarli, ma anche a titoli come il film Sunshine on Leith e nella serie Netflix The English Game. Inoltre, era nel cast del film premio Oscar Dunkirk, di Christopher Nolan.