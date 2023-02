Kevin Feige: "Vorrei che il Marvel Cinematic Universe durasse 80 anni o anche di più"

La promozione attorno ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania si è intensificata parecchio ultimamente e questo ha portato a una serie di interviste rilasciate dal boss dei Marvel Studios, Kevin Feige.

Ai microfoni di Entertainment Weekly, mentre parlava del suo lavoro nel gestire tutti i progetti in arrivo, Feige ha fantasticato su quanto potrebbe durare nel tempo il Marvel Cinematic Universe, risultando molto specifico:

"È come quando la gente va in fumetteria. Ci sono Spider-Man, gli Avengers e i titoli più importanti. E a volte si prende un numero unico o un esperimento di un artista o di uno scrittore di cui si è fan. È per questo che i fumetti esistono da più di 80 anni, e voglio che i Marvel Studios esistano per lo stesso tempo, se non di più. Quindi, dobbiamo continuare a fare diversi tipi di cose".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, lo sceneggiatore: "Kang è il villain più pericoloso del Multiverso"

Per ora, possiamo concentrarci su Ant-Man and the Wasp: Quantumania, uscito oggi nelle sale italiane. Il primo film della Fase 5 del franchise farà incrociare Scott Lang (Paul Rudd) con Kang il Conquistatore (Jonathan Majors). L'introduzione di Kang getterà le basi per il prossimo passo della Multiverse Saga, mentre il 2 maggio 2025 uscirà Avengers: The Kang Dynasty.