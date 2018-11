Kevin Feige: "The Eternals perfetti per l'MCU perché non li conosce nessuno"

I Marvel Studios si preparano a portare sul grande schermo gli Eternals. Kevin Feige, capo dello studio ha spiegato che i personaggi del fumetto sono perfetti per il Marvel Cinematic Universe proprio perché sono poco noti.

Nel corso di un'intervista a Bionic Buzz, Kevin Feige ha ammesso di essere consapevole di quanto gli Eternals siano poco noti al grande pubblico, ma a quanto pare l'obiettivo di Marvel è proprio quello di trasformare personaggi poco noti in mega franchise.

"La reazione del pubblico di fronte a The Eternals è perfetta, molte persone non conoscevano i Guardiani della Galassia e che ci crediate o no c'erano persone che conoscevano poco gli Avengers o Iron Man. Trovare storie grandiose di cui le persone sanno poco e portarle al cinema è la cosa più bella che possiamo fare."

The Eternals è stato creato da Jack Kirby nel 1976 dopo il suo ritorno a Marvel Comics. Al centro della storia raccontata nel fumetto c'è una razza di antichi esseri creati da una razza aliena, i Celestial, con l'intenzione di farli diventare i difensori della Terra dai temibili Deviant. A dirigere il cinecomic The Eternals, in arrivo nel 2020, sarà la regista Chloe Zhao. Il film dovrebbe essere incentrato sul personaggio di Sersi, in grado di poter manipolare l'energia cosmica e avere virtualmente l'immortalità, la possibilità di essere invulnerabile e manipolare le molecole.

Nel frattempo il Marvel Cinematic Universe tiene il fan con il fiato sospeso fino all'uscita di Avengers, prevista per il 3 maggio 2019, che porrà fine alla saga degli Avengers.

