Kevin Feige: "Marvel non voleva Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man"

Kevin Feige ha svelato che in un primo tempo Marvel non voleva Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man.

Oggi è difficile anche solo immaginare il Marvel Cinematic Universe senza Robert Downey Jr.. Impossibile vedere un altro attore nel ruolo di Tony Stark, ma non è sempre stato così. Il capo di Marvel Kevin Feige ha rivelato di aver dovuto combattere a lungo per far accettare la scelta di Downey.

Feige ha svelato di aver dovuto lottare contro gli executives dello studio che non vedevano di buon occhi la sua scelta e ha ammesso di aver dovuto insistere a lungo per far sì che Captain America: il primo vendicatore fosse un period movie sulla Seconda Guerra Mondiale.

Tra le rivelazioni fatte da Feige su Twitter ve n'è una che riguarda il compianto Stan Lee. Il capo della Marvel ha svelato che il fumettista non è riuscito a vedere Avengers: Endgame prima di morire:

"Stan amava vedere il film completo alla premiere, così sfortunatamente non è riuscito a vedere Endgame finito. Stan ha avuto un riassunto della storia il giorno in cui è venuto sul set e ha girato il suo cameo."

