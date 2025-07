MCU: Kevin Feige conferma il reboot di Iron Man e Capitan America dopo Secret Wars

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha condiviso nuovi dettagli sull'evoluzione del Marvel Cinematic Universe, in particolare su cosa accadrà dopo l'uscita di Avengers: Secret Wars.

In un'intervista tenuta presso gli studi Marvel a Burbank, Feige ha confermato che ruoli chiave come Iron Man e Capitan America verranno prima o poi reinterpretati da nuovi attori. Un passaggio inevitabile, secondo il produttore, che seguirà il naturale rinnovamento dell'universo narrativo.

Secondo Feige, il reboot di personaggi iconici coinciderà con l'introduzione degli X-Men nel MCU. "Gli X-Men saranno la chiave di questa transizione", ha dichiarato. L'inserimento dei mutanti permetterà infatti una ridefinizione organica dell'universo Marvel, aprendo la strada a un ricambio generazionale che coinvolgerà anche figure storiche come Tony Stark e Steve Rogers.

Possibili ritorni... e un sorprendente Dottor Destino

Feige ha anche svelato di aver discusso in passato con Robert Downey Jr. la possibilità di tornare nel MCU, ma non nei panni di Iron Man. "Avevamo parlato di un'idea ambiziosa: far interpretare a Robert il Dottor Destino", ha raccontato. Un'ipotesi che si concretizzerà nel film Avengers: Doomsday, dove il villain sostituirà Kang il Conquistatore come antagonista principale.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Evans

Un altro tema centrale affrontato da Feige riguarda la quantità di contenuti prodotti da Marvel negli ultimi anni. "Tra il 2007 e il 2019 abbiamo creato circa 50 ore di storie. Ma solo nei sei anni successivi a Endgame, abbiamo superato le 100 ore. È troppo", ha ammesso, sottolineando l'intenzione di tornare a una produzione più contenuta ma più curata. Il piano prevede da uno a tre film all'anno, con un ridimensionamento significativo anche delle serie per Disney+.

Nonostante l'introduzione di nuovi attori, Feige non esclude un futuro ritorno di alcuni protagonisti storici del franchise. "Quando hai grandi attori nei ruoli giusti, è bello poterli rivedere in altri progetti", ha detto, lasciando la porta aperta a eventuali apparizioni o multiversi paralleli dove i vecchi eroi possano riemergere in nuove forme.