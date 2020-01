Avengers: Endgame, chi è il personaggio Marvel più forte? Kevin Feige risponde con una scena del film

Avengers: Age of Ultron - Scarlet Witch dal full trailer del film

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, si è pronunciato sulla questione di chi sia l'eroe più forte dell'MCU usando un video di Avengers: Endgame. È successo a un incontro con i fan, dove gli è stata fatta la domanda specifica sull'argomento.

Per la sua risposta, il produttore ha fatto riferimento a una scena in particolare in Avengers: Endgame, durante la battaglia finale tra i vari eroi e l'armata aliena: "Se vi ricordate quel film, Wanda Maximoff stava per uccidere Thanos. Non l'ho mai visto così spaventato, e se lui non avesse disperatamente dato l'ordine di decimare le proprie truppe per togliersela di dosso, penso che lei ci sarebbe riuscita."

La questione su chi sia l'eroe più potente del Marvel Cinematic Universe è stata oggetto di teorie e battute, anche all'interno del franchise stesso, come quando in Thor: Ragnarok il dio del tuono sostiene di essere più forte di Hulk. Con l'uscita di Captain Marvel era stato introdotto il concetto che Carol Danvers fosse più potente di tutti gli Avengers, cosa vista anche in Avengers: Endgame dove Thanos, per tramortirla, è costretto a usare la Gemma del Potere. La risposta di Kevin Feige lascia intendere soprattutto che possiamo aspettarci sviluppi interessanti nella miniserie WandaVision, che dovrebbe arrivare su Disney+ già alla fine di quest'anno e non più all'inizio del 2021 come inizialmente previsto quando è stato reso noto il calendario delle uscite della Fase Quattro. Come affermato in precedenza, in tale sede vedremo Wanda Maximoff all'apice del proprio potenziale, più vicina alla figura di Scarlet Witch associata ai fumetti, dove è talmente potente che può alterare la realtà stessa con la sola forza del pensiero. Celeberrimo, da quel punto di vista, il suo ruolo nella storyline House of M, dove con una semplice frase - "No more mutants" - riuscì a eliminare il cosiddetto gene X che dà i poteri a personaggi come gli X-Men.

