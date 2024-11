Kevin Faige sulla prossima apparizione di Wolverine: "Niente è da escludere, ma lo rivedremo presto"

In un'intervista al D23 in Brasile, Kevin Feige ha fornito un aggiornamento ufficiale sulle prossime apparizioni di Hugh Jackman e Ryan Reynolds nell'MCU nei panni di Wolverine e Deadpool. Dopo il successo di Deadpool & Wolverine di quest'estate , sono circolate voci sul ritorno di uno o di entrambi i personaggi in progetti futuri.

Tuttavia, non ci sono stati annunci ufficiali su dove i fan potranno vederli futuro, soprattutto perché finora non sono stati annunciati progetti specifici per gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

Kevin Feige anticipa il ritorno di Wolverine nel MCU

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

Parlando con Omelete al D23, Kevin Feige ha rivelato che sia lo Wolverine di Hugh Jackman che Deadpool di Ryan Reynolds avranno un ruolo nei futuri progetti MCU.

Feige ha detto che "i piani" per i due personaggi "saranno sempre gli stessi" e che si "chiedono sempre" in quali progetti inserirli "e quanto velocemente" potranno farlo:

Hugh Jackman ci racconta le origini del 'suo' Wolverine

"I piani per 'Deadpool e Wolverine' saranno sempre gli stessi: ci chiediamo sempre dove possiamo inserirli e quanto velocemente."

Ciò non solo ha confermato che ci sono dei "piani" in lavorazione per Deadpool e Wolverine, ma ha anche lasciato intendere che potrebbero apparire in più di un progetto in futuro.

Quando potrebbero tornare Deadpool e Wolverine?

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

Non c'è garanzia che Deadpool e Wolverine torneranno prima che la Mutant Saga dell'MCU inizi sul serio dopo Avengers: Secret Wars . Tuttavia, non è neanche da escludere che lo faranno.

In effetti, le voci sui primi script per potenziali progetti sugli X-Men indicano addirittura che lo Wolverine di Jackman potrebbe non essere coinvolto subito. Tuttavia, la voce è solo questo: una voce basata su un rapporto non confermato.

Deadpool & Wolverine: una love story per celebrare il passato (attendendo un futuro in ritardo)

Se uno o entrambi dovessero riapparire prima che i loro compagni mutanti siano al centro della scena nell'MCU, un possibile progetto nel quale potremmo vederli è sicuramente Spider-Man 4.

Nei fumetti, Deadpool è uno degli eroi con cui Spider-Man fa più spesso squadra e, sebbene Peter Parker e Wolverine non lavorino spesso insieme uno contro uno, si sono ritrovati a far parte di squadre come i New Avengers di Brian Michael Bendis.

Un'altra possibilità è in Avengers: Secret Wars . Ci sono state voci su Jackman che apparirà specificamente nel sesto film di Avengers , anche se nulla è stato confermato.