Kevin Costner dimentica Yellowstone e lancia la sua marca di caffè

Non tornerà negli ultimi episodi della serie, ma l'attore Premio Oscar non è certo rimasto con le mani in mano.

Dopo la conferma che non lo rivedremo negli ultimi episodi di Yellowstone, Kevin Costner è subito passato al suo prossimo progetto: la promozione di un nuovo marchio di caffè.

L'attore Premio Oscar ha collaborato con Green Mountain Coffee Roasters per una nuova serie di miscele di caffè, la cui prima varietà, Horizon Blend by Kevin Costner, debutterà il mese prossimo. Secondo Green Mountain Coffee Roasters, la miscela è una tostatura scura audace e affumicata ispirata al West americano.

"Insieme al team di Green Mountain Coffee Roasters, abbiamo intrapreso un viaggio di esplorazione, sperimentando vari concetti. Sono stati in grado di guidarmi attraverso un processo in cui la mia opinione è stata apprezzata e incorporata. È stato il risultato migliore che potessi immaginare", ha dichiarato Costner in un comunicato.

L'attore ha collaborato direttamente con Green Mountain per creare la miscela che, a quanto pare, si ispira al suo gusto personale di caffè, ma si rivolge anche a un'ampia gamma di amanti del caffè. Il marchio ha anche sottolineato che il caffè doveva essere in grado di funzionare come base per la bevanda preferita di Costner.

"Kevin è un'icona dentro e fuori lo schermo", ha dichiarato Becky Opdyke, vicepresidente senior del marketing del caffè di Keurig Dr Pepper. "Sia che crei e condivida storie attraverso il cinema e la televisione, sia che si impegni per la conservazione dell'ambiente, si dedica completamente alle sue passioni. Siamo entusiasti di collaborare con lui e di co-creare una miscela che celebra la dedizione ai nostri mestieri".

Horizon: la saga western di Kevin Costner sarà suddivisa in due parti, ecco il teaser e le date di uscita

Al di là della diatriba che lo ha portato ad allontanarsi da Yellowstone, nel 2024 rivedremo Costner nell'epopea western Horizon: An American Saga, film in due parti da lui scritto e diretto.