Kevin Costner accusa l'ex moglie di 'fare giochetti della peggior specie'

Il team legale di Kevin Costner ha accusato la moglie Christine Baumgartner di aver usato tattiche di temporeggiamento e di fare giochetti della peggior specie durante la battaglia per il divorzio. In una richiesta di ordinanza depositata presso la Corte Superiore della California ottenuta da PEOPLE, gli avvocati della 68enne star di Yellowstone hanno chiesto alla corte di obbligare Christine a rispondere esplicitamente a una serie di domande che le hanno posto sull'accordo prematrimoniale dei Costner. La futura ex moglie ha evitato però di rispondere durante tutto il processo di accertamento, una tattica che secondo il team legale di Costner servirebbe per rallentare la negoziazione mentre entrambi i team legali si preparano al processo di novembre per determinare la validità dell'accordo prematrimoniale.

"A quattro mesi dall'inizio di questa vicenda e a tre mesi dall'inizio del processo sulla validità del PMA, Christine si rifiuta di rendere note tutte le sue argomentazioni sulla validità del PMA", ha dichiarato un avvocato di Kevin nei nuovi documenti. "Il processo biforcuto inizierà il 27 novembre. Il termine ultimo per la scoperta è quindi il 27 ottobre. Il rifiuto di Christine di rendere note le sue argomentazioni e le sue risposte evasive e dilatatorie hanno irragionevolmente interferito con il diritto di Kevin di condurre scoperte rilevanti per la validità della PMA e di prepararsi tempestivamente per il processo, con conseguente pregiudizio per lui", si legge ancora nella richiesta di ordinanza.

Kevin Costner, la moglie accusa: "Ha detto ai figli del divorzio in una call di 10 minuti senza di me"

Kevin Costner in Vizi di famiglia - Rumor Has It

Il divorzio

Christine Baumgartner ha chiesto il divorzio al marito il 1° maggio dopo 18 anni di matrimonio per motivi di incopatibilità caratteriale a sua detta. Da quel momento, i media ne hanno approfittato per parlare insistentemente della loro separazione. Costner tempo fa ha affermato di non voler pagare le spese assurde degli interventi di chirurgia plastica della moglie, insieme agli alimenti dei figli. Mentre secondo i termini dell'accordo prematrimoniale Christine ha ricevuto un pagamento di 1,5 milioni di dollari, che rischia di perdere impugnando l'accordo. Inoltre la moglie ha chiesto 248.000 dollari di mantenimento per lei e i loro tre figli, Cayden, Hayes e Grace.

Yellowstone, ecco perché Kevin Costner ha abbandonato la serie Paramount