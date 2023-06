Kevin Costner: la sua ex moglie spendeva 188mila dollari al mese di chirurgo plastico

L'ex moglie di Kevin Costner spendeva 188mila dollari al mese in trattamenti estetici: l'attore ha affermato di non avere intenzione di continuare a pagarle il chirurgo plastico.

Kevin Costner ha affermato di non essere assolutamente disposto ad accettare il fatto che i pagamenti per gli alimenti dei suoi figli coprano anche le procedure di chirurgia plastica a cui sua moglie era solita sottoporsi per gran parte del loro matrimonio. La donna chiede 248.000 dollari al mese per mantenere i figli.

In vista delle udienze del 5 e 12 luglio, la star di Yellowstone e la sua seconda moglie, Christine, hanno presentato documenti legali ottenuti da Yahoo per stabilire la somma di alimenti temporanei che Christine dovrebbe ricevere per crescere i loro tre figli mentre i due ultimeranno le procedure per il divorzio.

Yellowstone 4: Kevin Costner in una scena

Gli avvocati di Kevin hanno accusato l'ex designer di borse di cercare di spremere Kevin per una "somma astronomica di alimenti per figli" al fine di coprire le sue spese personali, non quelle dei bambini.Christine, che ha chiesto il divorzio il 1º maggio dopo 18 anni di matrimonio, ha dichiarato di voler ricevere 248.000 dollari al mese per mantenere Cayden, 16 anni, Hayes, 14 anni, e Grace, 13 anni.

Kevin Costner ha respinto la richiesta, sostenendo che Christine chiede più di quanto previsto dalle linee guida degli alimenti per figli, pari a 123.620 dollari al mese, per finanziare il suo stesso stile di vita, comprese le "spese per chirurgia plastica di 188.500 dollari al mese".