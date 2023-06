Kevin Costner, la moglie accusa: 'Ha detto ai figli del divorzio in una call di 10 minuti senza di me'

Christine Baumgartner ha dichiarato che il suo quasi ex marito Kevin Costner avrebbe annunciato il loro divorzio ai figli con una breve videochiamata in cui lei non era nemmeno presente

Christine Baumgartner, designer di borse e futura ex moglie di Kevin Costner, ha depositato nel tribunale della contea di Santa Barbara i documenti per il divorzio la scorsa settimana richiedendo 248.000 dollari di mantenimento per lei e i loro tre figli, Cayden, Hayes e Grace.

In quella stessa richiesta la donna ha affermato che Kevin Costner avrebbe dato la notizia della separazione ai figli in modo decisamente sbrigatico: "Dopo una relazione di 24 anni, dalla sua stanza d'albergo a Las Vegas, Kevin ha detto ai nostri tre figli che stavamo divorziando con una telefonata via zoom di 10 minuti, senza che io fossi presente". Ha poi aggiunto, nel documento, di essere "_ancora confusa dalla motivazione che lo ha spinto a fare questo tramite una brevissima sessione di zoom, soprattutto perché lei sarebbe tornata a casa cinque giorni dopo__".

La Baumgartner avrebbe voluto mantenere privato il suo divorzio, come sottolinea lei stessa, mentre ora non solo è pubblico ma sta destando anche molto scalpore. "Ho evitato di rendere pubbliche le ragioni del nostro divorzio. L'ho fatto per proteggere la privacy della nostra famiglia e non ho fatto pressioni su Kevin perché lasciasse la serie Yellowstone" - ha dichiarato nel documento depositato il 16 giugno - "Gli attacchi pubblici di Kevin contro di me sono dannosi per la nostra famiglia. Credo che abbiano lo scopo di farmi pressione affinché mi trasferisca senza un ordine di mantenimento temporaneo".

L'attore non ha agito nel migliore dei modi, secondo la sua futura ex moglie. La coppia è stata sposata per oltre 20 anni e tra le motivazioni che hanno spinto la Baumgarten a chiedere il divorzio ci sarebbero delle non specificate differenze inconciliabili. In una dichiarazione ottenuta da Insider, la donna ha dichiarato che Costner nel 2022 ha guadagnato ben 19,5 milioni di dollari, pagando tutte le spese familiari e dei figli per 11,9 milioni e rimanendo, quindi, con un reddito netto di 7,5 milioni di dollari.

Come ammesso dalla stessa donna, la coppia negli anni ha avuto uno stile di vita da jet-set: multiproprietà, aerei privati, country club e vacanze ai Caraibi o alle Hawaii, oltre naturalmente a scuole private prestigiose per i figli. Senza gli alimenti richiesti, la Baumgartner non potrebbe continuare a mantenere i suoi figli come ora: oggi infatti la designer è disoccupata e si occupa dell'educazione dei tre figli e della gestione della casa, ma oltre ad avere 50.000 dollari in banca, non ha altri beni o entrate.