Kevin Can F**K Himself, la serie rivoluzionaria dal 27 agosto su Amazon Prime Video

Annie Murphy sarà la protagonista della nuova rivoluzionaria serie Kevin Can F**K Himself, in anteprima su Amazon Prime Video dal 27 agosto 2021.

I primi due episodi della dark comedy Kevin Can FK Himself, con l'attrice premiata agli Emmy Annie Murphy (Schitt's Creek), hanno debuttato la settimana scorsa negli Stati Uniti accolti con grande favore di fan e critica. Gli appassionati internazionali saranno felici di sapere che tutti gli otto episodi della serie saranno disponibili in anteprima esclusiva su Amazon Prime Video** in tutto il mondo (tranne Stati Uniti, Canada, Spagna e Portogallo) dal 27 agosto.

Kevin Can F**K Himself: la protagonista Annie Murphy

Kevin Can Fk Himself segue la storia di Allison McRoberts (Annie Murphy), una donna che ci sembra di conoscere da una vita: il prototipo della moglie da Sitcom. È bella e sa prendere bene le battute anche quando sono indirizzate a lei, ed è sposata con un tizio che ha vinto la lotteria dei matrimoni. La seguiamo nel momento in cui apre gli occhi per vedere le cose come stanno e si rivolta contro tutte le ingiustizie della sua vita. Kevin Can FK Himself rompe le convenzioni e mescola la commedia in studio con il realismo della camera a spalla per farci chiedere: di chi e di cosa abbiamo riso per tutti questi anni?

Nella serie compare anche Mary Hollis Inboden nel ruolo di Patty O'Connor, la tosta - e pessimista - vicina di Allison, legata a lei attraverso la comune intelligenza e insoddisfazione. Eric Petersen è il marito della protagonista, Kevin McRoberts, l'amabile bamboccione di Allison; Alex Bonifer è Neil O'Connor: miglior amico di Kevin, amante del football, scolatore di birre e non esattamente una cima; Brian Howe è Pete McRoberts, padre di Kevin dotato di un humor regressivo; e Raymond Lee è Sam Park, ex abitante di Worcester, personcina a modo che ha un trascorso con Allison.

Kevin Can F**K Himself è creato da Valerie Armstrong, gli executive producer sono Rashida Jones e Will McCormack tramite Le Train Train. Craig DiGregorio è qui showrunner ed executive producer.