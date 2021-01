Tremors: gli squali terrestri e l'idea che ha dato vita al film

Tremors è, senza dubbio, uno dei film più iconici degli anni Novanta e il fatto che il progetto di Ron Underwood sia nato dall'idea avuta da due uomini appartenenti alla marina militare degli Stati Uniti d'America lo rende ancora più folle. Durante i primi anni Ottanta, infatti, S. S. Wilson e Brent Maddock lavoravano per la United States Navy e partorirono un'idea straordinaria realizzando documentari sulla sicurezza.

La locandina di Tremors

Nel bel mezzo delle riprese dei loro video educativi, S. S. Wilson e Brent Maddock si trovarono di fronte ad un masso dalle dimensioni decisamente ingenti. Come riporta Screen Rant, prima di oltrepassare l'ostacolo, i due si sono fermati a riflettere su cosa sarebbe potuto accadere se sotto il masso si fosse nascosta una qualche creatura aliena. In modo particolare, il duo di sceneggiatori stava pensando a creature dalla forma di squali terrestri. Tornati a casa, Wilson e Maddock iniziarono a buttare già qualche idea e ad inoltrarla a Ron Underwood, documentarista per National Geographic. Il loro intento era quello di dare vita ad un monster movie le cui premesse fossero quanto più verosimili possibile. Per questo motivo, Maddock e Wilson hanno fatto ricorso ad un esperto in zoologia.

In effetti, nel 1990 l'idea del duo di sceneggiatori si è concretizzata in Tremors e ha dato origine ad un franchise da sette episodi. Il primo film è ambientato nella sperduta cittadini di Perfection, in Nevada, e racconta la storia di Valentine ed Earl, due giovani che decidono di partire per cercare fortuna altrove. Il loro viaggio, però, viene turbato dalla scoperta di alcuni cadaveri, uccisi da misteriose creature provenienti dal sottosuolo.