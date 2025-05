Durante la cerimonia dei Crunchyroll Anime Awards 2025 a Tokyo, lo sceneggiatore Marvel Zak Penn ha elogiato l'influenza giapponese su vari aspetti culturali, affermando che "i giapponesi hanno migliorato tante cose, come il whisky, gli hamburger e la pizza napoletana". Il suo commento ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando l'intersezione tra cultura pop e tradizioni culinarie.

Un brindisi al Giappone e alla pizza ai Crunchyroll Anime Awards 2025

Durante la cerimonia dei Crunchyroll Anime Awards 2025, tenutasi il 25 maggio al Grand Prince Hotel Shin Takanawa di Tokyo, lo sceneggiatore Marvel Zak Penn, noto per il suo lavoro in titoli come The Avengers, X-Men 2 e L'incredibile Hulk, ha fatto un'affermazione che ha rapidamente fatto il giro del web. Nel presentare il premio per la Miglior Regia, Penn ha dichiarato: "I giapponesi hanno migliorato tante cose, come il whisky, gli hamburger e la pizza napoletana". Un commento che, se da un lato voleva essere un elogio all'abilità giapponese di reinterpretare e perfezionare elementi culturali stranieri, dall'altro ha sollevato sopracciglia, soprattutto tra gli italiani, notoriamente orgogliosi della loro tradizione culinaria.

Una scena di The Avengers

Il Giappone è noto per la sua capacità di assimilare influenze esterne e trasformarle in qualcosa di unico. Il whisky giapponese, ad esempio, ha guadagnato riconoscimenti internazionali, spesso superando i suoi omologhi scozzesi in competizioni globali. Allo stesso modo, i "wagyu burgers" offrono un'esperienza gastronomica che fonde la tradizione americana con l'eccellenza della carne giapponese. Tuttavia, l'affermazione sulla pizza napoletana ha toccato un nervo scoperto, considerando che l'arte del pizzaiolo napoletano è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'UNESCO.

La cerimonia dei Crunchyroll Anime Awards 2025 ha visto la partecipazione di numerose celebrità internazionali, tra cui Pabllo Vittar, Sally Amaki e Jon Kabira, sottolineando l'influenza globale dell'animazione giapponese. Con l'introduzione di nuove categorie e una finestra temporale di selezione ampliata, l'evento ha celebrato la diversità e l'evoluzione dell'industria anime. In questo contesto, le parole di Zak Penn riflettono l'interconnessione tra culture e la capacità del Giappone di lasciare il segno in vari ambiti, dalla gastronomia all'intrattenimento.