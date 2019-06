Keanu Revees e Angelina Jolie stanno insieme? Arriva la smentita dell'attore!

John Wick 3 - Parabellum: una foto del film

Da giorni si rincorrono speculazioni su Keanu Reeves e Angelina Jolie e un loro possibile relazione, pompate ovviamente dai vari tabloid con dovizia di particolari. Ora però il portavoce dell'attore ha smentito e messo un freno ad ogni illazione derubricando tutto ad una immane invenzione.

Insomma tra i due non ci sarebbe nessun tipo di legame in corso, come peraltro confermato poco dopo anche da una fonte molto vicina all'attrice che ha dichiarato che per lei ora c'è solo tanto lavoro e soprattutto i figli.

Eppure erano state in tante a sognare questo curioso connubio tra Keanu Reeves, definito l'uomo più buono del mondo, e Angelina Jolie che ha un temperamento decisamente più forte, tanto che su Star, nota rivista gossip, si era parlato addirittura di appuntamento proprio il giorno del compleanno della diva. Ma il referente dell'attore ha smentito tutto con un comunicato al vetriolo che lascia poco spazio a dubbi: "La vostra storia è completamente falsa e non ha alcun fondamento di verità. Questo evento non si è mai verificato. Ancora una volta state fabbricando e inventando bugie per aumentare le vendite per un facile guadagno puramente".

Angelina Jolie a Londra nel 2018

Gossip Cop, altro giornale del settore, ha sottolineato che il rappresentate legale di Angelina Jolie li ha informati più volte che la sua attenzione è concentrata sui suoi figli e sulla sua carriera e non sul dover uscire con qualcuno. E in effetti gli impegni non le mancano: dalla collaborazione come redattrice per il Time, la filantropia, il nuovo capitolo di Maleficient e The Eternals con la Marvel. Stesso discorso per l'attore che in questo momento sta attraversando un momento di grande popolarità tra petizioni che lo vogliono uomo dell'anno, aneddoti sugli incontri dei fan con Keanu Reeves, gli ottimi risultati al botteghino di John Wick 3: Parabellum e un possibile ruolo nel franchise Marvel.