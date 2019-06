Keanu Revees: due petizioni chiedono di nominarlo persona dell'anno sul Time!

Keanu Reeves è già la persona dell'anno ma adesso ci sono due petizioni a chiederlo ufficialmente. Due gruppi di fan vogliono, infatti, che il Time metta in copertina la bella faccia di Keanu e che lo proclami, appunto, persona dell'anno.

La storica rivista inglese è nota, tra le altre cose, nel dedicare una copertina e un articolo speciale a un personaggio o gruppo che nell'anno in corso si sono particolarmente distinti per il loro operato, tanto da lasciare un segno tangibile. La prima petizione, che è in inglese, è stata lanciata da Jackson Breem e ha quasi centrato l'obiettivo delle 50.000 firme (nel momento in cui scriviamo ne mancano meno di 200). La petizione in spagnolo, lanciata da Richard Salazar, è un po' più lontana dal buon esito (al momento in cui scriviamo ha quasi raggiunto le 3.000 firme ma ce ne vogliono 5.000 in totale).

John Wick 3: Parabellum, una scena del film con Keanu Reeves

Gli appelli per far assurgere Keanu Reeves a Man of the Year hanno un richiamo semplice ma efficace: "Keanu Reeves è la persona più meravigliosa al mondo, rendila la Persona dell'anno". Tutto questo è solo l'ultimo di una serie dimostrazioni d'affetto che i fan hanno verso l'attore di Piccolo Buddha, definito da tantissimi come una persona molto empatica, gentile e affabile, con tanto di racconti sulla sua bontà che rasentano la venerazione vera e propria. Il successo poi delle sue ultime interpretazioni in John Wick 3 - Parabellum e Finché forse non vi separi sono il segnale tangibile di una carriera che va a gonfie vele.

Keanu Reeves è il divo più buono del mondo? Ecco le testimonianze dei fan

E come se non bastasse c'è anche un'altra petizione che lo riguarda: quella che lo vorrebbe al cinema come nuovo Wolverine in un nuovo film standalone su uno dei mutanti più carismatici degli X-Men. E sempre per rimanere in tema di supereroi e della Marvel, è proprio di questi giorni il rumor che sia in trattative per qualche ruolo di peso. Lo stesso Kevin Feige ha confermato di avere avuto più incontri con lui e di averci chiacchierato a lungo. "Ne parliamo con lui per quasi ogni film che facciamo. Parliamo con Keanu Reeves continuamente di questa possibilità. Non so quando e se si unirà mai al MCU, ma intendiamo assolutamente capire il modo migliore per farlo", queste le parole del produttore di Avengers: Endgame.