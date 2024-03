Keanu Reeves sfoggia un nuovo look sul set del film Outcome, diretto da Jonah Hill

Keanu Reeves sfoggia un nuovo taglio di capelli sul set della sua nuova fatica, Outcome, diretto da Jonah Hill.

Dopo aver mantenuto a lungo capelli e barba lunga per il ruolo di Johh Wick, Keanu Reeves torna a un taglio corto nella pellicola che lo vede protagonista a fianco di Matt Bomer e Cameron Diaz.

Per il momento sappiamo che in Outcome Keanu Reeves interpreterà un personaggio di nome Reef, descritto come una "star di Hollywood con molti problemi che deve affrontare il proprio passato oscuro per sconfiggere i propri demoni e fare ammenda dopo che viene ricattato con un misterioso video che appartiene al suo passato".

Il taglio di capelli sfoggiato dall'attore è recente, visto che fino a febbraio la star si è mostrata in pubblico con i capelli lunghi. Anche le foto dal set di Good Fortune, film d'esordio alla regia di Aziz Ansari, lo vedevano nei panni di un angelo capellone. In attesa di sapere se (e quando) lo rivedremo in John Wick 5, l'attore si è concesso una licenza dall'aspetto inconfondibile del suo assassino amante dei cani.