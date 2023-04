Keanu Reeves star di Outcome, film diretto da Jonah Hill, ecco i primi dettagli del suo ruolo

Apple ha svelato nuovi dettagli di Outcome, il prossimo film diretto da Jonah Hill, che avrà come protagonista l'attore Keanu Reeves.

Keanu Reeves sarà il protagonista del nuovo film Outcome, il progetto che sarà diretto da Jonah Hill e verrà realizzato per Apple.

Il lungometraggio era stato annunciato nel mese di novembre e ora è stato svelato qualche dettaglio della trama.

Outcome avrà come star Keanu Reeves nella parte di Reef, una star di Hollywood in crisi che deve immergersi nelle oscure profondità del suo passato per affrontare i suoi demoni e rimediare agli errori del passato dopo che viene ricattato con un misterioso video girato anni prima.

Matt Dines e Jonah Hill saranno i produttori del lungometraggio tramite la loro casa di produzione Strong Baby.

Reeves è ancora protagonista nelle sale con John Wick 4, film che ha superato quota 250 milioni di dollari ai box office mondiali.

Jonah Hill, che aveva debuttato come regista in occasione di Mid90s, collaborerà nuovamente con Apple Original Films dopo un progetto biografico sui Grateful Dead che vedrà l'attore impegnato nella parte di Jerry Garcia e in veste di produttore. Il film è stato scritto da Scott Alexander e Larry Karaszweski, nel team dei produttori ci sarà anche Martin Scorsese.