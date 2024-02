Keanu Reeves indossa ali d'angelo sul set losangelino della commedia Good Fortune

Keanu Reeves è stato immortalato con indosso un paio di ali d'angelo e un'imbracatura sul set del suo nuovo film, Good Fortune, esordio alla regia di Aziz Ansari. Le riprese sono attualmente in corso a Los Angeles.

Il divo, in piedi su un tetto con al suo fianco una controfigura, indossava un impermeabile beige sopra un abito scuro e una cravatta abbinati a un bel paio di ali d'angelo bianche sulla schiena. Nella didascalia del post, condiviso da @holycolorfulpig, si legge: "Keanu Reeves risplende sul set di Good Fortune, sfoggiando ali d'angelo a fianco della sua controfigura sui tetti durante una sessione di riprese di Angeles."

Nel cast, a fianco di Keanu Reeves, Keke Palmer, Seth Rogen e lo stesso Aziz Ansari, anche autore della sceneggiatura. Al momento i dettagli della trama sono top secret.

A breve rivedremo Keanu Reeves sul grande schermo in Ballerina, spinoff della saga di John Wick ambientato tra il terzo e il quarto capitolo. In attesa di sapere se ci sarà un John Wick 5, e se l'assassino di Reeves "risorgerà" per apparire nel progetto, si attendono notizie sullo sviluppo di Constantine 2, sequel tanto atteso dai fan e a lungo rinviato.