Keanu Reeves sventa una rapina in un nuovo video deepfake

Keanu Reeves è finito in un video deepfake per sventare una rapina, e neanche a dirlo, è tutto finto. Se non fosse che l'azione eroica, unita alla fama di cui il divo più buono di Hollywood gode, hanno ingannato, questa volta, diversi utenti.

La clip è opera di Corridor Digital, il gruppo di videomaaker già autori di diversi esperimenti con tecnica deepfake, ovvero con la sovrapposizione di immagini o video esistenti su altre immagini o video, con effetti spesso davvero realistici, come in questo caso. Non che non si voglia ignorare o sminuire la polemica intorno ai video deepfake (è una tecnica spesso utilizzata per fabbricare fake news, revenge porn e falsi video a luci rosse anche a scopo di estorsione di denaro), ma bisogna ammettere che questo esempio di video deepfake è piuttosto divertente.

Il gruppo Corridor Digital, infatti, si è divertito a prendere un po' in giro la riconosciuta generosità di Keanu Reeves, che ad un certo punto decide di regalare del denaro al rapinatore. Senza considerare il momento in cui cerca di metter pace tra un cassiere armato di fucile e il finto malvivente facendoli respirate profondamente, oppure quando, nella sovrapposizione tra la persona e il personaggio di John Wick, il finto Keanu invita il rapinatore a prendere in prestito la sua amatissima Mustang per sfuggire alla polizia che sta circondando il negozio. Situazioni, dunque, al limite dell'assurdo e allora cosa è stato a trarre in inganno alcuni utenti, tanto da farne nascere una discussione su Reddit? Il fatto che, nonostante colui che lo impersona sia chiaramente più basso di Keanu Reeves, la sovrapposizione del viso dell'attore al corpo dell'"impostore" è praticamente perfetta.

Questa clip chiude in bellezza quella che potremmo ribattezzare come la "settimana deepfake", caratterizzata non solo dalla sostituzione di Schwarzenegger con Stallone in Terminator 2, ma soprattutto dai 3 esperimenti su Shining, con la sovrapposizione tra Jack Nicholson e Jim Carrey.