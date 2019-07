Shining, Jim Carrey nel terzo video deepfake: la scena della porta

I video deepfake di Shining ormai sono un appuntamento fisso: Jim Carrey rimpiazza Jack Nicholson nel terzo video sul film nella scena della porta, una delle più famose del film di Stanley Kubrick.

Nel video che avete appena visto, la scena della porta di Shining, Jim Carrey è stato sostituito in digitale a Jack Nicholson grazie ai prodigi della tecnica deepfake. Nella scena in questione Jack Torrance abbatte una porta a colpi di scure e tenta di raggiungere sua moglie Wendy che si è rifugiata in uno dei bagni dell'Overlook Hotel insieme a suo figlio Danny. Mentre Jack sferra colpi di accetta alla porta, Danny riesce ad uscire dal finestrino del bagno, mentre sua madre è costretta ad affrontare il mostro che sta per entrare, e nella spasmodica attesa si è rannicchiata in un angolino, con un coltellaccio tra le mani.

E quando Jack Torrance riesce finalmente ad abbattere la parte superiore della porta, il suo ghigno fa capolino tra le assi distrutte e pronuncia la celeberrima battuta: "Here's Johnny!" (in italiano "Sono il lupo cattivo!")

Jack Nicholson interpreta Jack Torrance in una scena leggendaria di Shining

Il terzo video deepfake di Shining è stato realizzato dall'utente Youtube Ctrl Shift Face, che ha condiviso già due scene del film di Kubrick con Jim Carrey copiato e incollato al posto di Jack Nicholson.

Come abbiamo spiegato nei giorni scorsi si tratta di un video realizzato con tecnica deepfake, che sovrappone immagini o video esistenti su altre immagini o video, con effetti incredibilmente realistici. La tecnica deepfake però, può essere utilizzata anche per scopi illeciti, tra cui video pornografici fake o addirittura video di fake news, ed è per questa ragione che è considerata una tecnica controversa e potenzialmente pericolosa.