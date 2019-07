Keanu Reeves: i fratelli Russo sul suo potenziale ruolo nel Marvel Cinematic Universe

I registi di Avengers: Endgame Joe e Anthony Russo pensano che Keanu Reeves possa rivestire un ruolo molto particolare nel caso venga ingaggiato in un film del Marvel Cinematic Universe. L'argomento è stato messo in ballo durante una intervista per Imdb che è stata condotta dal loro collega Kevin Smith. D'altronde da quando Kevin Feige ha dichiarato che il suo sogno sarebbe proprio quello di ingaggiare l'attore di John Wick e Matrix non si parla d'altro.

Così quando Kevin Smith ha posto la domanda su quale parte potrebbe calzare a pennello per Keanu Reeves è stato Anthony Russo a rompere il ghiaccio: "Questa è una buona domanda", seguito poi dal fratello Joe che ha aggiunto: "Non lo so, non ci sono limiti, giusto?"; al che Smith ha incalzato proponendo Moon Knight e Joe di rimando ha risposto: "Giusto, è una buona scelta". L'idea peraltro piace anche a Bill Sinkiewicz, storico disegnatore del personaggio che si è espresso in maniera estremamente positiva quando gli è stato fatto il nome della star di Point Break. Dietro Moon Knight si nasconde, infatti, un supereroe dalla duplice personalità fatta di action e pacatezza che ben si adatterebbe a Reeves. Il cavaliere della luna, all'anagrafe Marc Spector, è un ex mercenario che durante una missione fallita in Egitto diventa l'araldo guerriero del dio Khonshu e deve i suoi poteri letali dalle notti di luna piena.

John Wick 3: Parabellum, Keanu Reeves durante una scena d'azione

Nel frattempo i fratelli Joe e Anthony Russo, reduci dal successo di Avengers: Endgame che ora è il film più visto della storia del cinema - rimangono in stand-by e salteranno le prossime produzioni MCU: "Abbiamo un'idea generale di come andranno le cose, ma non vogliamo conoscerle nel dettaglio" ha ammesso Joe che ora vuole godersi un po' di meritato riposo insieme al fratello. La lavorazione dei due capitoli conclusivi dei Vendicatori, per quanto foriera di grandi soddisfazioni, non è stata per niente semplice anche per via della pressione psicologica su due progetti di tale portata: "Sono state tutte esperienze magnifiche. - Così ha spiegato Anthony ripensando all'interno percorso fatto per la Marvel - ma Endgame ci ha trasmesso un brivido molto particolare".

Captain Marvel: Keanu Reeves ha detto no a Marvel per John Wick 3

Ora, dopo la presentazione nella mitica Hall H del Comic-Con di San Diego, la Marvel si appresta a esordire con la "Fase 4" che comprende: Black Widow, The Eternals, Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings e Thor: Love and Thunder. In nessuno compare ancora Reeves, ma come ha dichiarato Kevin Fage su ComicBook: "Parliamo con lui per quasi tutti i film che giriamo". Una battuta che tra il serio e il faceto dimostra come l'intenzione di cooptarlo è più che fondata: "Non so quando, se o mai si unirà all'MCU - ha aggiunto Feige - ma vogliamo davvero capire il modo giusto di farlo".