Keanu Reeves non ama guardare i suoi film, ma ha fatto un'eccezione per questi tre

La star di Matrix è attualmente impegnata a Broadway con il collega Alex Winter nello spettacolo Aspettando Godot e prossimamente sarà nella nuova serie Apple TV+ di Jonah Hill

Come molti altri suoi colleghi, Keanu Reeves appartiene a quel gruppo di attori che non ama particolarmente riguardarsi sullo schermo dopo aver concluso le riprese di un suo progetto, ma recentemente ha rivelato di aver fatto un'eccezione per ben tre dei suoi film.

Durante una discussione al New Yorker Festival - dove era presente insieme al collega Alex Winter e alla critica del magazine Naomi Fry - l'attore ha rivelato se gli capita di guardare o meno i vecchi film in cui ha recitato nel corso della sua lunga carriera a Hollywood.

Attualmente, Reeves è impegnato a Broadway con il collega della saga Bill & Ted nel riadattamento dello spettacolo Aspettando Godot, un'insolita svolta seria per la coppia di attori noti per aver formato il duo comico demenziale alla fine degli anni '80.

Point Break: un primo piano di Keanu Reeves

I tre film in cui ha amato riguardarsi

Reeves ha ammesso che gli piace riguardarsi solo quando questo capita un po' per caso e mentre si sta occupando di altro. "No, cioè, forse mentre sto scrollando sui social o faccio altro e penso: 'Ecco, oh sì, c'è Point Break'", ha spiegato Reeves sul palco, riferendosi al film d'azione di Kathryn Bigelow del 1991 in cui interpretava un agente dell'FBI sotto copertura.

"Oppure: 'Oh wow, Matrix, va bene. Matrix Reloaded, cazzo, sì'", ha aggiunto ridendo, citando i film del 1999 e del 2003 della saga delle Wachowski di cui è attualmente in sviluppo il quinto capitolo cinematografico con Drew Goddard alla regia.

Reeves ha continuato: "Comunque, no, non è vero. Non ne ho mai messo su uno [dei miei film, ndr.]". Anche Winter ha rivelato di non avere alcun debole per le sue interpretazioni passate e di non amare molto rivedersi sullo schermo.

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

Dove rivedremo prossimamente Keanu Reeves?

Nei prossimi mesi l'attore sarà protagonista di una serie di progetti molto attesi che spaziano tra cinema, televisione e animazione. Dopo il successo del quarto capitolo, l'attore tornerà a vestire i panni dell'infallibile sicario in John Wick 5, con Chad Stahelski di nuovo alla regia. Parallelamente, è in sviluppo anche un film prequel animato ambientato nello stesso universo, in cui Reeves presterà la voce al suo iconico personaggio. Sul fronte delle commedie, lo vedremo in Good Fortune, dove interpreta un angelo combina guai.

Un'altra uscita attesa è Outcome, dramedy diretta da Jonah Hill per Apple TV+, in cui Reeves sarà un attore in declino invischiato in un misterioso ricatto. Inoltre, l'attore dovrebbe tornare a indossare i panni dell'esorcista John Constantine nel sequel ufficiale del film DC del 2005, attualmente in fase di scrittura. Infine, Reeves parteciperà anche alla serie documentaristica Visionaries, dedicata al mondo delle motociclette e alla creatività, confermando ancora una volta la sua curiosità e versatilità artistica.