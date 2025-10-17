Rosie O'Donnell: "Keanu Reeves è stato il peggior ospite che ho avuto nel mio talk show"

La conduttrice ha specificato di essere una grande fan dell'attore di John Wick e Matrix ma che l'uomo in sé non è il miglior ospite da avere in un talk show dato che non è di molte parole.

Rosie O'Donnell ha affrontato molte interviste difficili durante i suoi anni come conduttrice televisiva, ma non si sarebbe mai aspettata che una delle stelle più amate di Hollywood le avrebbe dato problemi: Keanu Reeves.

Discutendo dei suoi ospiti migliori e peggiori durante i sei anni di The Rosie O'Donnell Show in una recente puntata del programma australiano Sam Pang Tonight, la comica 63enne ha rivelato appunto: "Uno dei peggiori, che adoro, ma che non è bravo nei talk show, è Keanu Reeves".

Reagendo ai sussulti di sorpresa che sono esplosi tra il pubblico di Pang, O'Donnell ha chiarito: "È davvero molto dolce, è bellissimo, adoro tutti i suoi film, ma non rispondeva alle domande. Gli dicevo: 'Allora, Keanu, come va? Come ti senti?' - 'Bene'. Eravamo in diretta. Non potevamo registrare di nuovo. Dopo tre minuti ho finalmente detto: 'Sai, Keanu, questo è un talk show. Devi parlare!'". I commenti della O'Donnell erano chiaramente scherzosi, dato che rideva e sorrideva mentre osservava: "Ma è tornato e ha imparato a cavarsela. È un uomo adorabile e di buon cuore, non lo getterei mai sotto un autobus".

Quella famigerata intervista con Tom Selleck...

Parlando di altri episodi della sua carriera, O'Donnell ha poi fatto capire al suo pubblico che, sebbene Reeves fosse al sicuro, ciò non significava che non avrebbe gettato nessuno sotto un autobus. "Avrei potuto dire Tom Selleck, il che sarebbe stato facile", ha commentato sarcasticamente. Ricordando la sua controversa intervista del 1999 con la star di Magnum P.I., che era degenerata in un notevole livello di ostilità quando i due avevano iniziato a discutere sulla questione delle armi.

O'Donnell ha raccontato: "È stato molto imbarazzante, perché non ero mai stata scortese o controversa, ma era appena accaduto il massacro della Columbine. Era il 1999 e lui aveva pubblicato un annuncio sulle riviste che diceva: 'Io sono la NRA, sparare insegna ai bambini dei buoni valori', ed ero così sconvolta per la Columbine che non mi sono arresa. Come un'innocente idiota, ho detto al mio staff: 'Pensate che questo avrà risalto sulla stampa?'".

Il vivace scambio di battute tra O'Donnell e Selleck ha effettivamente suscitato un notevole interesse da parte della stampa e, col senno di poi, è in netto contrasto con l'intervista a Reeves, andata in onda due anni prima. Nell'intervista a Selleck, quest'ultimo aveva accusato O'Donnell di "mettere in discussione la mia umanità" quando lei lo ha pressato sulla sua parte di responsabilità per le morti causate dalle armi da fuoco dopo aver firmato l'annuncio a tutta pagina che dichiarava: "Io sono la NRA... Sparare insegna ai giovani cose positive. Perché tutte le buone regole per sparare sono buone regole per la vita".

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

I prossimi impegni di Keanu Reeves al cinema

L'attore sta vivendo un periodo particolarmente intenso, con numerosi progetti che confermano la sua versatilità e il suo status di icona di Hollywood. Da oggi negli Stati Uniti è in sala con Good Fortune, commedia sovrannaturale diretta da Aziz Ansari, in cui l'attore veste i panni di Gabriel, un angelo dal carattere disincantato.

Parallelamente, Reeves tornerà nel ruolo che più di ogni altro ha segnato la sua carriera recente: John Wick. È infatti in sviluppo il quinto capitolo della saga, diretto ancora una volta da Chad Stahelski, e sono in arrivo anche un prequel animato - in cui Reeves presterà la voce al celebre killer - e uno spin-off sul personaggio di Caine, interpretato da Donnie Yen. Infine, i fan attendono con impazienza Constantine 2, sequel del cult del 2005: la sceneggiatura è in revisione e Reeves ha espresso grande entusiasmo per il ritorno a un personaggio che ha sempre amato.