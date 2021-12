Keanu Reeves ha incontrato il capo di Marvel Kevin Feige: lo conferma l'attore

Dopo qualche anno, Keanu Reeves ha confermato di aver avuto un incontro con il presidente Marvel Kevin Feige, ma ancora non c'è nessun progetto in cui è coinvolto.

Keanu Reeves, ora sotto i riflettori per Matrix: Resurrection, ha confermato l'incontro avvenuto anni fa col capo di Marvel Kevin Feige rivelando che però non è ancora stato trovato un personaggio dell'MCU che potrebbe interpretare.

Nel 2019 Kevin Feige, CEO di Marvel Studios, aveva dichiarato di aver avuto un incontro con Keanu Reeves, ma da allora non è emerso nessun altro dettaglio inerente alla loro conversazione. Ora, però, Keanu Reeves ha confermato quell'incontro spiegando a ComicBook.com:

"Non abbiamo ancora concluso nulla. Ci siamo incontrati e Kevin Feige è proprio un bel tipo. Ma al momento non abbiamo nulla in mano, dobbiamo trovare un accordo."

Da queste parole, le ipotesi da fare possono essere tante ma sembra quasi certo che prima o poi Keanu Reeves possa entrare a far parte dell'MCU in un ruolo non ancora definito. I fan, ovviamente, sono anni che speculano su possibili personaggi che l'attore potrebbe interpretare, ma per ora sono ancora supposizioni non rilevanti.

Al momento l'obiettivo principale di Keanu Reeves è il nuovo film Matrix Resurrections, dove riprende il suo iconico ruolo di Neo dopo un lungo iato del franchise:

"Non sono bravo con i consigli, quindi volevo solo essere di supporto, disponibile e aperto. Volevo solo dire loro 'Grazie per essere qui. Facciamo un nuovo film, divertiamoci e diamo il massimo'. Non voglio rivelare troppo, ma penso ci sia un'evoluzione molto interessante nella storia."