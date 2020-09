Keanu Reeves: per quanto tempo interpreterà John Wick? La risposta dell'attore

Keanu Reeves ha fatto chiarezza sulle sue intenzioni future legate al personaggio di John Wick, killer amante degli amanti che ha conquistato il cuore del pubblico.

John Wick - Capitolo 2: Keanu Reeves e il suo cane in una foto inedita

Dopo lo stratosferico successo ottenuto nel 2014 dall'action movie John Wick, sono stati realizzati due sequel e altri due sono in cantiere per essere girati back-to-back. In più è in fase di sviluppo uno spinoff televisivo. A questo punto il pubblico si chiede per quanto tempo ancora la star Keanu Reeves ha intenzione di interpretare il fortunato personaggio.

Ecco la risposta del divo fornita nel corso di un'intervista a OK! Magazine: "Sarò John Wick finché le gambe mi sorreggeranno. E finché il pubblico lo vorrà".

Keanu Reeves sembra intenzionato a far felice il pubblico e continuerà a interpretare il ruolo dell'assassino che sogna il pensionamento mentre è costretto a districarsi dagli assalti mortali dei colleghi che gli danno la caccia.

John Wick 4 e 5: Keanu Reeves e il regista non sono felici di girarli back-to-back

Keanu reeves si trova attualmente a Berlino, impegnato sul set di The Matrix 4, che lo vedrà tornare a indossare i panni di Neo, alle prese ancora una volta con la guerra tra umani e macchine nel sci-fi diretto da Lana Wachowski.