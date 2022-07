Keanu Reeves: "Interpretare Batman sarebbe un sogno. Magari lungo il cammino..."

Keanu Reeves confessa di avere una predilezione per Batman e sogna di indossare il mantello dell'eroe in un film live action.

Keanu Reeves coltiva il sogno di interpretare un supereroe. Per l'esattezza si tratta di Batman. Ipotesi che l'attore continua a cullare in attesa dell'occasione giusta che potrebbe arrivare più avanti.

Matrix Resurrections: Keanu Reeves nella scena dello specchio

Alla premiere losangelina di DC League of Super-Pets, in cui Keanu Reeves, 57 anni, doppia proprio Batman, l'attore ha dichiarato a Extra:

"Amo Batman come personaggio e lo amo nei fumetti, nei film, quindi avere l'opportunità di doppiarlo è stato fantastico".

Per questa volta i fan potranno solo sentire la voce di Reeves nei panni di Batman nel film d'animazione, ma l'attore ha confessato che interpretare Batman in un lungometraggio live-action "è sempre stato un sogno."

"Ma c'è già... Robert Pattinson interpreta Batman in questo momento e sta andando alla grande, quindi forse lungo il cammino...", ha detto riferendosi a The Batman di Matt Reeves. "Forse quando avranno bisogno di un Batman più vecchio".

Per il momento Keanu Reeves dovrà attende. Lo sceneggiatore e regista di The Batman Matt Reeves ha rivelato al Cinemacon ad aprile che Pattinson e il resto del team faranno ritorno per The Batman 2. Reeves ha confermato i suoi piani di scrivere e dirigere il sequel del blockbuster commentando: "Questa me per è un grande emozione."