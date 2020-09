Keanu Reeves: ecco John Wick in versione principe Disney in una fan art da favola

Il John Wick di Keanu Reeves trasformato in una inedita versione principe Disney in una fan art che richiama uno dei personaggi di Rapunzel.

L'art director Samuel Cheve ha pubblicato alcune fan art su Instagram che mostrano John Wick trasformato magicamente in un principe Disney simile a Flynn Rider di Rapunzel. Il personaggio, interpretato da Keanu Reeves, è diventato un'icona del cinema action contemporaneo, con ben tre film all'attivo e una serie spin-off in lavorazione, The Continental.

Le opere pubblicate su Instagram da Cheve vedono John Wick nella sua classica mise con giacca e cravatta, braccia incrociate e matita in mano, seguito da un'immagine che affiancata Rider a Wick. Il furfante Flynn Rider è stato chiaramente preso come ispirazione dall'artista che ha provato a creare una sorta di crossover tra i due personaggi.

Un accostamento che sembra davvero azzeccato, soprattutto per le caratteristiche di Flynn Rider, che ben si accostano a quelle di John Wick. Una possibile versione animata di John Wick potrebbe incuriosire i fan ma attualmente è difficile stabilire quale possa essere la direzione che intraprenderà il franchise in futuro. Al momento sembra che l'intenzione sia quella di mantenere tutto in live action, come dimostra anche la produzione della serie spin-off.

Keanu Reeves ha interpretato di recente John Wick nel terzo film della saga, John Wick 3: Parabellum, diretto da Chad Stahelski, al fianco di Laurence Fishburne e Ian McShane. Attualmente Keanu Reeves sta lavorando al quarto film della saga Matrix, nel quale riprenderà uno dei suoi ruoli più famosi, Neo. Il film, diretto da Lana Wachowski, dovrebbe uscire al cinema nel 2022.