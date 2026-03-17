Keanu Reeves costretto a chiedere scusa a tutta Hollywood nel trailer di Outcome

Apple TV ha diffuso in streaming il trailer di Outcome, film che vede il ritorno alla regia di Jonah Hill e sfrutta il volto amatissimo di Keanu Reeves come protagonista.

Hill, che firma anche la sceneggiatura insieme a Ezra Woods, porta sullo schermo una commedia nera dal tono personale e malinconico: un viaggio nostalgico, spirituale e a tratti spiazzante, in cui il confronto con i ricordi e le scelte sbagliate diventa l'unica possibilità per salvare il futuro.

Outcome: Keanu Reeves, Cameron Diaz e Matt Bomer in una scena

Keanu Reeves è una star di Hollywood che viene ricattata

L'attore, in una versione distorta di se stesso, interpreta Reef Hawk, un'amata star di Hollywood che deve confrontarsi con i propri demoni nascosti dopo essere stato ricattato con un misterioso video che rischia di distruggere la sua immagine e porre fine alla sua carriera.

Con il sostegno dei suoi amici di una vita, Kyle (Cameron Diaz) e Xander (Matt Bomer), e del suo avvocato specializzato in situazioni di crisi, Ira (Hill), Reef intraprende un viaggio alla ricerca di sé stesso per fare ammenda con chiunque possa aver ferito, nella speranza di identificare il ricattatore.

Nel trailer c'è anche Martin Scorsese

Accanto ai protagonisti, il film vanta un cast corale sorprendente, che include perfino il regista Premio Oscar Martin Scorsese, che compare nel trailer al fianco di Reeves; ci sono anche Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Kaia Gerber e Ivy Wolk.

Prodotto da Apple Studios, Outcome è realizzato da Matt Dines, Ali Goodwin e Jonah Hill per la Strong Baby, con Adam Merims nel ruolo di produttore esecutivo. Il progetto segna un nuovo tassello nella strategia di Apple TV di puntare su film originali d'autore guidati da grandi nomi davanti e dietro la macchina da presa.

Quando esce in streaming il film Apple TV

La pellicola arriverà direttamente sulla piattaforma digitale di Apple il 10 aprile 2026. Sarà quindi accessibile da tutti coloro che dispongono di un abbonamento alla piattaforma.