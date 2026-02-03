Keanu Reeves e Cameron Diaz nelle prime foto di Outcome, la dark comedy Apple TV

Sono state svelate oggi le prime immagini ufficiali di Outcome, la nuova dark comedy scritta e diretta da Jonah Hill, che vede un cast di altissimo profilo guidato da Keanu Reeves e Cameron Diaz, Matt Bomer e dallo stesso Hill. Il film sarà disponibile in streaming su Apple TV+ venerdì 10 aprile 2026.

Hill, che firma anche la sceneggiatura insieme a Ezra Woods, porta sullo schermo una commedia nera dal tono personale e malinconico: un viaggio nostalgico, spirituale e a tratti spiazzante, in cui il confronto con i ricordi e le scelte sbagliate diventa l'unica possibilità per salvare il futuro.

Keanu Reeves superstar nelle prime immagini ufficiali del film Apple

Keanu Reeves è un divo hollywoodiano in difficoltà nella nuova dark comedy diretta da Jonah Hill

Outcome racconta la storia di Reef Hawk (Keanu Reeves), una superstar di Hollywood amata dal pubblico, la cui vita perfetta inizia a sgretolarsi quando viene ricattato con un misterioso video destinato a distruggere la sua immagine e a porre fine alla sua carriera.

Costretto ad affrontare i propri demoni interiori, Reef intraprende un viaggio tanto caotico quanto rivelatore per salvare se stesso. Al suo fianco ci sono i suoi amici di una vita, Kyle (Cameron Diaz) e Xander (Matt Bomer), insieme al suo avvocato specializzato in crisi d'immagine, Ira (Jonah Hill).

Nel tentativo di scoprire l'identità del ricattatore, Reef decide di fare i conti con il proprio passato, cercando redenzione e provando a rimediare ai torti commessi lungo il cammino.

Keanu Reeves, Cameron Diaz e Matt Bomer sono un gruppo di amici molto affiatato in Outcome

Outcome è il secondo film per Cameron Diaz dopo la pausa dalla recitazione, durata 11 anni

Matt Bomer interpreta Xander, il migliore amico del protagonista Reef

Nel cast c'è anche Martin Scorsese

Accanto ai protagonisti, il film vanta un cast corale sorprendente, che include perfino il regista Premio Oscar Martin Scorsese, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Atsuko Okatsuka, Roy Wood Jr., Kaia Gerber, Ivy Wolk, e altri ancora.

Prodotto da Apple Studios, Outcome è realizzato da Matt Dines, Ali Goodwin e Jonah Hill per la Strong Baby, con Adam Merims nel ruolo di produttore esecutivo. Il progetto segna un nuovo tassello nella strategia di Apple TV+ di puntare su film originali d'autore guidati da grandi nomi davanti e dietro la macchina da presa.