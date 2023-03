Keanu Reeves svela quale iconico oggetto di scena di Matrix ha conservato

Keanu Reeves ha svelato che ha conservato un oggetto di scena davvero speciale dal set di Matrix: la pillola rossa che Neo prende in mano in una delle scene più iconiche del film.

L'attore, rispondendo alle domande dei fan su Reddit, ha condiviso qualche aneddoto riguardante la sua carriera, tra cui anche i "furti" commessi al termine delle riprese.

Il protagonista di John Wick ha però voluto sottolineare che non si è trattato realmente di trafugare all'insaputa di tutti qualche oggetto di scena. Keanu Reeves ha scritto: "Non li ho rubati... Ho conservato l'orologio e la fede nuziale di John Wick, una spada di 47 Ronin, e la prima pillola rossa che le Wachowski mi hanno dato".

L'attore non ha però voluto rispondere a chi gli ha chiesto di scegliere quale saga di cui è stato protagonista, tra Matrix e John Wick, pensa abbia le migliori scene d'azione: "Niente potrà mai essere paragonato all'allenamento di kung fu per Matrix perché era così unico ed era la mia prima volta. Ma il jiu-jitsu in John Wick, in cui ci sono anche degli elementi del judo e sparatorie, non ha paragoni a suo modo".

Keanu non ha voluto nemmeno scegliere il proprio film preferito: "Sono stato davvero fortunato nel lavorare a un paio di film che hanno cambiato la mia vita. Non ne posso scegliere solo uno. Ma eccone alcuni: I ragazzi del fiume, Bill & Ted's Excellent Adventure, la trilogia di Matrix, L'avvocato del diavolo, A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare, Belli e dannati, Point break, Punto di rottura, John Wick".