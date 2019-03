Keanu Reeves: atterraggio di emergenza per l'attore che prosegue il viaggio in bus

Disavventura per Keanu Reeves, il cui volo è stato costretto a un atterraggio di emergenza che ha spinto l'attore a proseguire il viaggio in bus insieme a un gruppo di sconosciuti. Keanu Reeves deve affrontare emergenze anche nella vita e non solo sul grande schermo. Nel weekend l'attore si trova su un volo della United da San Francisco a Burbank, Los Angeles, quando in seguito a un'avaria l'aereo è dovuto atterrare a Bakersfield. Tutti salvi per fortuna, nessuna conseguenza per i passeggeri che però sono rimasti appiedati. Così Keanu reeves ha preso i suoi bagagli, ha aiutato gli altri passeggeri a recuperare le loro cose e poi si è messo in viaggio condividendo un bus con alcuni sconosciuti perché era la soluzione più veloce per raggiungere Los Angeles.

Naturalmente gli altri passeggeri non hanno mancato di documentare l'evento. "Quella volta che sei in volo per tornare via dalla Game Developers Conference a San Francisco, il volo quasi cade e sei costretto a un atterraggio di emergenza in un aeroporto lontano, ma almeno la giornata di Keanu Reeves è brutta come la tua" ha scritto su Twitter il passeggero Amir Blum, co-creatore dello studio di videogiochi Unboxed Experience, aggiungendo "Voglio dire, prima rischi di morire e poi sei infastidito dai fan che vogliono le foto con te. Non potrebbe essere peggiore."

L'artista Brian Rea ha fatto un divertente racconto su Instagram dell'accaduto specificando che un cortese Keanu Reeves si è messo a chiacchierare con le assistenti di volo, tutti solo saliti sull'aereo, le cinture sono state allacciate e i passeggeri si sono addormentati per poi risvegliarsi con il volo dirottato sul Meadows Field Airport, a due ore a nord di Los Angeles, per un guasto. Keanu, che indossava il cappello della sua compagnia di moto, Arch, ha sempre mantenuto la calma, anche quando annunciato che i passeggeri sarebbero dovuti salire su un bus.

A breve rivedremo Keanu Reeves sul grande schermo nell'atteso John Wick 3: Parabellum, scritto da Derek Kolstad e diretto da Chad Stahelski, nei cinema italiani a partire dal 16 maggio 2019.

