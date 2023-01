Ke Huy Quan da bambino ha trascorso un pomeriggio con Mark Hamill e Carrie Fisher senza sapere chi fossero

Il ritorno sotto ai riflettori di Ke Huy Quan grazie al successo di Everything Everywhere All at Once sta ispirando una serie d'interviste colme di ricordi e aneddoti estremamente interessanti, specialmente se si è amanti del cinema. Essendo che la sua carriera è iniziata da molto piccolo (negli anni '80), e avendo la possibilità di lavorare con i grandi del settore, le storie di Quan lasciano sempre a bocca aperta, come quella volta in cui ha trascorso una giornata insieme a Mark Hamill e Carrie Fisher.

Harrison Ford, Jonathan Ke Quan e Kate Capshaw in una scena di Indiana Jones e il tempio maledetto

Le sue esperienze sul set de I Goonies e di Indiana Jones e il tempio maledetto hanno portato Jonathan Ke Quan sullo stesso set con Steven Spielberg, Harrison Ford e George Lucas, fra gli altri.

Durante una recente comparsa al podcast di Josh Horowitz l'attore ha raccontato di aver trascorso un intero pomeriggio, sul set del secondo Indiana Jones, insieme a Mark Hamill e Carrie Fisher, senza avere la più pallida idea di chi fossero: "Un giorno due adulti sono venuti a trovarci e non sapevo nemmeno chi fossero in quel momento. Erano Carrie Fisher e Mark Hamill, e abbiamo passato un intero pomeriggio insieme. È stato solo dopo il film quando me lo hanno mostrato, quando George Lucas ha proiettato 'Star Wars' per me, che ho realizzato 'Oh mio Dio, quel pomeriggio mi stavo divertendo così tanto con Luke Skywalker, Han Solo e la Principessa Leia!'"