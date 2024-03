Ariana DeBose affiancherà Ke Huy Quan sul set del film With Love

Ariana DeBose, attrice nominata agli Oscar, reciterà accanto a Ke Huy Quan in With Love, esordio alla regia di Jonathan Eusebio.

Ariana DeBose, star di film come West Side Story, sarà protagonista di With Love accanto al premio Oscar Ke Huy Quan.

Il progetto sarà distribuito da Universal Pictures e la data di uscita nelle sale americane è previsto per il 7 febbraio 2025.

I primi dettagli del progetto

87North produrrà With Love, film che sarà diretto da Jonathan Eusebio, al suo esordio alla regia dopo essersi occupato della seconda unità di lungometraggi come Deadpool 2 e Violent Night.

Nel team della produzione ci saranno David Leitch e Kelly McCormick tramite la loro 87North, che ha recentemente realizzato Bullet Train, Violent Night e The Fall Guy.

Josh Stoddard ha firmato la sceneggiatura in collaborazione con Luke Passmore e Matthew Murray. La trama del lungometraggio è attualmente avvolta dal mistero.

West Side Story: un'immagine di Ariana DeBose

I protagonisti

Ke Huy Quan ritornerà sul set dopo il successo ottenuto con Everything Everywhere All at Once, film che gli ha permesso di conquistare un Oscar.

Ariana DeBose è stata invece nominata ai riconoscimenti assegnati dall'Academy grazie a West Side Story, musical diretto da Steven Spielberg. Nei prossimi mesi l'attrice apparirà in Kraven il Cacciatore e House of Spoils.

L'attrice è famosa per il suo lavoro a teatro, avendo recitato in show come Summer: The Donna Summer Musical e Hamilton.