Da Robert Downey Jr. a Winona Ryder: 10 attori che hanno stupito con il loro ritorno sulle scene

La fama è un universo complesso, nel quale anche le più grandi star del mondo possono improvvisamente sparire nel nulla e perdere tutta la loro influenza. Problemi personali, mutamenti dei tempi e altri fattori possono trasformare una carriera promettente in un'ombra del passato, senza nessun tipo di avvertimento. Tuttavia, molti attori che si sono ritrovati a dover affrontare un periodo di completo oblio durante la loro carriera sono stati in grado di ribaltare la situazione, emergendo vittoriosi dopo aver affrontato sfide e momenti difficili. Con questa lista celebriamo una serie di interpreti che sono riusciti ad uscire da situazioni apparentemente insormontabili, dimostrando che il successo è una fenice che può rinascere anche dalle ceneri della sconfitta.

1. Robert Downey, Jr.

Robert Downey Jr. in Iron Man

Robert Downey Jr. era uno dei giovani attori più promettenti di Hollywood negli anni '80 e nei primi anni '90, celebrato per aver recitato in pellicole acclamate sia dal pubblico che dalla critica come Charlot, Al di là di tutti i limiti e Natural Born Killers. A metà degli anni '90, la sua vita è cambiata radicalmente a causa dei suoi problemi legati all'abuso di sostanze che hanno portato a due arresti per droga avvenuti tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001.

Robert Downey Jr. con il regista Jon Favreau sul set di Iron Man

Tuttavia, grazie a un lungo percorso di riabilitazione, Downey è riuscito a risollevarsi e il suo ritorno al cinema è stato segnato da una serie di ruoli che hanno dimostrato il suo incredibile talento e versatilità come attore. Il ruolo di Tony Stark/Iron Man nell'universo cinematografico Marvel lo ha nuovamente catapultato sotto i riflettori, riaffermando le sue capacità e trasformandolo in una delle stelle più brillanti di Hollywood. Il ritorno trionfale di Downey Jr. dimostra la forza della resilienza e della volontà di superare le avversità, diventando un esempio di speranza e ispirazione per molti.

2. John Travolta

Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) in Pulp Fiction

Verso la fine degli anni '70, nessuna stella brillava più di John Travolta: grazie a ruoli iconici in Grease e La febbre del sabato sera, Travolta incantava aveva letteralmente incantato il pubblico, diventando un vero e proprio simbolo della cultura pop. Tuttavia, con l'avvento degli anni '80, la sua carriera subì un notevole declino. Nonostante alcune apparizioni di successo in film come Senti chi parla e i suoi sequel, è stato necessario l'avvento di Pulp Fiction di Quentin Tarantino per riportare Travolta in vetta al successo.

3. Brendan Fraser

The Whale: Brendan Fraser nella prima foto del film

La vittoria dell'Oscar per il film The Whale del 2022 ha coronato uno dei più leggendari ritorni sulle scene nella storia di Hollywood. Dopo pellicole come La mummia (1999), La mummia - Il ritorno (2001) e La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone, Brendan Fraser era letteralmente scomparso dalle scene a causa di problemi di natura personale e professionale. Nel febbraio 2018, la star ha rivelato di essersi ritirata dalla vita pubblica e di aver declinato varie offerte di lavoro dopo essere stata molestata sessualmente nel 2003 dall'ex presidente della Hollywood Foreign Press Association, Philip Berk. Grazie a The Whale, Fraser ha ottenuto il plauso della critica e numerosi premi cinematografici, rifiutandosi però di prendere parte ai Golden Globes, affermando: "Non sono un'ipocrita".

4. Winona Ryder

Stranger Things: una foto dell'attrice Winona Ryder

Winona Ryder era una delle più splendeti star del cinema negli anni '90, ma dopo il suo famigerato arresto per taccheggio nel 2001, la sua carriera è crollata immediatamente: non ha più recitato in un film per circa tre anni. Per più di un decennio l'attrice ha lavorato costantemente ma non è riuscita a riguadagnare la fama di cui aveva goduto all'inizio della sua carriera. Tutto questo è cambiato quando, a partire dal 2016, si è unita al cast di Stranger Things, la celeberrima serie Netflix che le ha permesso di riscattarsi agli occhi dei fan e della critica.

5. Ke Huy Quan

Non c'è storia più commovente del ritorno sul grande schermo di Ke Huy Quan: l'attore, divenuto famoso quando era ancora un bambino grazie a I Goonies e Indiana Jones e il tempio maledetto, è completamente scomparso da Hollywood per più di vent'anni. I fan non lo hanno più visto in nessuno show televisivo o pellicola cinematografica fino al suo ritorno nel 2021 con un ruolo ne Alla scoperta di 'Ohana, per poi vincere un Oscar per la sua straordinaria performance in Everything Everywhere All At Once del 2022.

6. Michael Keaton

Dopesick: un'immagine di Michael Keaton

Michael Keaton è stato oggetto di dibattito quando è stato scelto come Batman nel film di Tim Burton del 1989, ma ciò evidenzia quanto fosse celebre già all'epoca. Dopo il successo di Batman Returns, la carriera di Keaton ha subito alti e bassi, con alcune pellicole accolte in modo contrastante da parte della critica. Nel 2014, è tornato a calcare le scene con un ruolo nell'iconica commedia drammatica di Alejandro González Iñárritu intitolata Birdman. Questo ruolo ha rappresentato una svolta significativa per Keaton, dimostrando la sua versatilità e permettendogli di ottenere numerosi premi tra cui il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale, due Critics Choice Award e uno Screen Actors Guild Award.

7. Jane Fonda

Jane Fonda con il Golden Globe alla carriera

Dopo essere stata una delle più famose star degli anni '60, Jane Fonda è stata in seguito evitata da molti a causa del suo notorio viaggio nel Nord Vietnam durante la guerra. Tuttavia, l'attrice ha dimostrato grande resilienza e ha riconquistato il favore del pubblico, recitando in successi come Il mattino dopo, Giulia e Sul lago dorato. Nel 1991, la Fonda si è sposata con Ted Turner, ritirandosi completamente dalla recitazione e mantenendo un profilo basso fino al loro divorzio nel 2001. In seguito, Jane ha nuovamente fatto un ritorno trionfale, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua versatilità. Nel 2017 le è stato assegnato il Leone d'oro alla carriera alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e quattro anni più tardi ha ricevuto anche il Golden Globe alla carriera.

8. Mickey Rourke

Non esiste forse un nome più perfetto per figurare in questa lista: negli anni '80, Mickey Rourke ha ottenuto un successo incredibile sul grande schermo con una serie di film memorabili come Rusty il selvaggio (1983), L'anno del dragone (1985), 9 settimane e ½ (1986), Angel Heart - Ascensore per l'inferno. Tuttavia, la sua reputazione di essere un attore difficile da gestire e alcuni titoli controversi hanno inevitabilmente cominciato a offuscare il suo talento, portandolo a essere progressivamente dimenticato da Hollywood.

Mickey Rourke in una sequenza del film The Wrestler

È stato solo nel 2008, con il trionfale ritorno alle luci della ribalta grazie a The Wrestler, che Rourke ha riconquistato il suo passato splendore, dimostrando al mondo intero il suo ineguagliabile talento e le sue straordinarie abilità recitative. Grazie al celeberrimo film di Darren Aronofsky, Rourke ha ottenuto una candidatura al premio Oscar al miglior attore e vinto un Golden Globe, un Premio BAFTA e un Independent Spirit Award.

9. Drew Barrymore

Santa Clarita Diet: una foto dei protagonisti tratta dalla terza stagione

Drew Barrymore, discendente della rinomata famiglia Barrymore, celebre nel mondo del cinema e del teatro statunitensi, ha fatto il suo debutto cinematografico nel 1982 nel ruolo di Gertie nel capolavoro di Steven Spielberg, E.T. L'Extraterrestre, guadagnandosi rapidamente il riconoscimento come una delle giovani attrici più talentuose di Hollywood. Già nel 1985, all'età di soli 10 anni, è stata nominata per un Golden Globe come Migliore Attrice non Protagonista per il film Vertenza inconciliabile. Nonostante una difficile infanzia segnata da problemi e abusi di sostanze che l'hanno allontanata dalle scene, Drew ha dimostrato una resilienza straordinaria: nel 2010, ha ricevuto il premio Screen Actors Guild Award e un Golden Globe per la sua interpretazione di Edith Bouvier Beale in Grey Gardens - Dive per sempre, confermando il suo talento e ottenendo un riscatto personale per antonomasia.

10. Matthew McConaughey

The Dallas Buyers Club: Matthew McConaughey in un scena del film

La maggior parte della carriera di Matthew McConaughey è stata caratterizzata da ruoli da protagonista in commedie romantiche. Tuttavia, nel 2009, la star ha deciso di prendersi una pausa di due anni dalla recitazione per riflettere e rivalutare il corso della sua carriera. È tornato sulle scene nel 2011, abbracciando ruoli più seri e abbandonando la sua precedente reputazione di "re delle commedie romantiche". Da quel momento, grazie alla così detta "McConaissance", McConaughey ha riscosso un notevole successo ed è diventato uno degli attori più acclamati del 21º Secolo. Nel 2013, grazie all'interpretazione di un cowboy affetto da AIDS in Dallas Buyers Club, l'attore ha vinto il Golden Globe e il Premio Oscar come miglior attore protagonista.