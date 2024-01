With Love: Ke Huy Quan protagonista del nuovo action prodotto da David Leitch

Secondo quanto riportato da Deadline, Ke Huy Quan sarà il protagonista di With Love, nuovo action prodotto da David Leitch, regista di Deadpool 2, Bullet Train e del prossimo The Fall Guy.

A dirigere il film, al suo debutto nelle sale cinematografiche, sarà Jonathan Eusebio, che ha una carriera alle spalle come regista di seconda unità e coordinatore degli stunt, i cui progetti recenti includono Una notte violenta e silenziosa e Obi-Wan Kenobi. Mentre i dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, Luke Passmore sta rimaneggiando una sceneggiatura originale di Josh Stoddard (Warrior, Kaleidoscope) e Matthew Murray.

Leitch e Kelly McCormick produrranno attraverso la 87North, con la supervisione di Guy Danella per conto della società. Per conto della Universal, la supervisione è affidata al vicepresidente esecutivo, Jay Polidoro, e al direttore dello sviluppo della produzione, Tony Ducret.

Un anno d'oro per Ke Huy Quan

Quello appena concluso è stato un anno d'oro per Ke Huy Quan: all'inizio del 2023 è stato premiato con l'Oscar al miglior attore non protagonista per Everything, mentre lo scorso ottobre lo abbiamo visto all'opera nella seconda stagione di Loki.

Indiana Jones: la reunion tra Harrison Ford e Ke Huy Quan

A dicembre, infine, è apparso nel documentario dedicato a Indiana Jones e Harrison Ford, Timeless Heroes: Indiana Jones and Harrison Ford, uscito in contemporanea con l'arrivo dell'ultimo film della saga - Indiana Jones e il Quadrante del Destino - in streaming su Disney+.