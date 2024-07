Beautiful anticipazioni 10 luglio: Hope accetta di tornare con Thomas, Bill minaccia Sheila

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 10 luglio alle 13:45, nella trama di oggi Deacon e Sheila si baciano. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 10 luglio: Liam spinge Bill a lasciare Sheila

Steffy comunica a Hope che la linea "Hope For The Future" sta per essere sospesa. Dopo le recensioni negative delle riviste specializzate, le vendite non stanno andando bene, la collezione è in perdita e l'azienda non può più sostenerla. Alla linea manca un capo stilista geniale che sappia colpire nel segno. Proprio per questo Steffy ha convocato anche suo fratelloe Taylor e chiede alla figlia di Brooke di permettere a Thomas di tornare a lavorare con lei come condizione per scongiurare la chiusura della linea.

Hope resta sconvolta dalla proposta. Con il cuore pesante, realizza che accettare il ritorno di Thomas è realmente l'unica soluzione per salvare il progetto a cui tiene tanto. Dopo un momento di riflessione, acconsente a malincuore, consapevole delle difficoltà che potrebbe comportare lavorare di nuovo con il padre di Douglas.

Deacon e Sheila si baciano

Nel frattempo, Liam, dopo aver parlato con Deacon e avergli fatto i complimenti per la nuova gestione de "Il Giardino", decide di affrontare ancora una volta Bill. Liam tenta disperatamente di convincere suo padre a lasciare Sheila, ricordandogli tutto il male che la donna ha fatto alle persone che amano. Il magnate, però, si dimostra ancora una volta irremovibile, fermo nella sua decisione di restare con Sheila.

Contemporaneamente, la Carter si presenta alla porta di Deacon. Il vecchio legame tra i due non si è mai spezzato e la chimica tra loro è palpabile. Sheila confida all'uomo che vivere con Bill è molto difficile e che la sua gelosia la sta facendo impazzire. Sentendosi incoraggiato dalle sue parole, Deacon la bacia con passione e lei ricambia con trasporto. Proprio in quel momento, altrove, Bill confessa a suo figlio Liam che se Sheila dovesse mai tradirlo, gliela farebbe pagare cara.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam va a trovare Deacon a "Il Giardino".