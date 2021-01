Katherine Heigl: "Quando è circolata la voce che era impossibile lavorare con me volevo morire"

La star di Grey's Anatomy Katherine Heigl ricorda l'epoca in cui venne etichettata come "difficile" sul lavoro attirandosi valanghe di critiche e confessa che all'epoca avrebbe voluto morire.

Katherine Heigl ha parlato della sua "fuga da Hollywood" dopo le critiche ricevute che la bollavano come un'attrice con cui era "difficile" lavorare in una nuova intervista col Washington Post. L'attrice ha ricordato che la percezione di lei è cambiata dopo che ha comcinaito a parlare pubblicamente dei progetti che la vedevano coinvolta:

"Posso aver detto qualcosa che non è piaciuta ai media, ma questo ha subito un'escalation fino a farmi diventare 'l'ingrata', 'quella difficile' fino a 'non è professionale'... Quale è la vostra definizione di difficile? Qualcuno che ha un opinione che non vi piace? Adesso ho 42 anni e quelle stronzate mi fanno incazzare."

Ma all'epoca la situazione era diversa. La Heigl ricorda che più si scusava per aver parlato in modo negativo della sua esperienza in progetti quali Molto incinta e Grey's Anatomy, "più aumentava la percezione che avessi fatto davvero qualcosa di orribilmente sbagliato."

James Marsden difese la collega dichiarando a WaPo che le sue intenzioni erano buone rivelando:

"Ha delle idee ben precise e delle opinioni definite su certe cose, non si tira indietro se sente di aver sbagliato in qualche modo. Per me questo è un segno di forza di carattere. Posso capire che dall'esterno possa essere interpretato come essere difficile o ingrata o altro. Ma se conosceste Katie, capireste che ha il coraggio di sostenere qualcosa in cui crede".

Purtroppo, nonostante la difesa, a un certi punto la carriera di Katherine Heigl ha subito uno stop, come ammette l'attrice: "Puoi essere la persona più orribile del pianeta, ma se gli fai fare soldi ti ingaggeranno sempre. Purtroppo i progetti che hanno seguito il successo di 27 volte in bianco e La dura verità non hanno fatto abbastanza soldi."

Diventare una paria a Hollywood ha causato danni alla salute mentale della Heigl, come ha chiesto aiuto alla famiglia per uscire da quel periodo cupo:

"Credo che la mia famiglia, mia madre, mio marito, i miei amici fosse spaventati. e io sono profondamente pentita di averli spaventati, ma non avevo strumenti per controllare la situazione. Solo dopo aver avuto mio figlio, Joshua Jr., ho chiesto a mia madre e a mio marito di aiutarmi a trovare qualcuno che potesse aiutarmi perché sentivo che avrei preferito essere morta. Non mi rendevo conto di quanta ansia stavo provando fino a quando non ho cominciato a stare così male da dover davvero aiuto."

Con il tempo, Katherine Heigl ha imparato a essere più accondiscendente con se stessa: "Sono cresciuta nell'idea che l'ambizione non è una brutta parola. Essere ambiziosa, avere grandi sogni e grandi obiettivi non mi rende meno femminile, amorevole e accogliente".