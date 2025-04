Katherine Heigl: "Non rimpiango di aver lasciato Hollywood"

Chiusa la parentesi nel mondo dello spettacolo, per l'attrice oggi la famiglia viene prima di tutto e ha già trovato un altro ambito in cui incanalare le proprie energie.

La bionda dottoressa di Grey's Anatomy Izzie Stevens oggi è solo un lontano ricordo. Da tempo Katherine Heigl ha lasciato Hollywood per vivere nello Utah con il marito, il cantautore Josh Kelley, alla ricerca di un'esistenza più significativa. L'attrice, madre di tre figli, ha riflettuto sul suo ruolo in famiglia, rammaricandosi per i momenti persi durante i primi anni di vita dei suoi figli e gioendo per la pace ritrovata dopo aver lasciato l'industria dello spettacolo.

In un'intervista esclusiva con E! News, Katherine Heigl ha parlato con entusiasmo della sua nuova vita rivelando: "Ho trovato e conquistato questa pace per me e per la mia famiglia, questa situazione mi porta tanta gioia, appagamento, chiarezza e stabilità. Così mi chiedo: 'Perché rovinare tutto questo?'".

L'attrice ha confessato di non volersi "dare da fare" o essere "ambiziosa": "A volte mi chiedo se non sia il caso di rimettermi in gioco, di darmi da fare o di essere più ambiziosa. E penso semplicemente che in realtà non lo voglio. Non voglio dover fare qualcosa solo perché la società se lo aspetta".

L'addio allo spettacolo

Katherine Heigl con Ellen Pompeo in una scena di Grey's Anatomy

Katherine Heigl oggi vive nello Utah con il marito Josh Kelley e i loro tre figli, Naleigh, Adalaide e Joshua. L'attrice è soddisfatta di quanto fatto finora e adesso aspira a trascorrere più tempo con i suoi figli.

"I miei figli erano più piccoli, e anche se rimpiangerò sempre il tempo che ho perso con loro mentre mentre lavoravo, sono grata di essere qui ora... Non riesco proprio a capire come potrei andare via e girare un film per tre mesi o una serie televisiva per nove mesi" ha detto.

Katherine Heigl e Seth Rogen in una scena della commedia Molto incinta

Dopo il matrimonio con Kelley celebrato nel 2007, l'attrice considera la sua unione "il mio porto sicuro". Sebbene Heigl abbia lasciato Hollywood, non se ne sta con le mani in mano e sta attualmente lavorando allo sviluppo di un marchio di alimenti per animali domestici, Badlands Ranch. Questo nuovo marchio mira a creare opzioni alimentari più sane per i cani.

"Sono un'attivista per i diritti degli animali e ho gestito una fondazione a sostegno degli animali negli ultimi due decenni e mezzo, quindi sono una grande amante degli animali", ha dichiarato la star di 27 volte in bianco. "Sono davvero entusiasta di poter creare qualcosa di così unico, qualcosa di cui le persone possono davvero fidarsi e che faccia davvero bene ai loro animali domestici".