Grey's Anatomy, Katherine Heigl: "Ecco perché dicono che ho rifiutato la nomination agli Emmy"

Katherine Heigl ha ricordato le polemiche sugli Emmy dopo aver presumibilmente rifiutato una nomination per il suo ruolo in Grey's Anatomy.

La star ha fatto recentemente un'apparizione nel podcast di Shannen Doherty, Let's Be Clear, quando l'argomento è stato affrontato. Tuttavia, le cose sono andate diversamente da quanto si racconta in giro, almeno secondo quanto dichiarato dalla diretta interessata.

"Non conosco nessuno, a parte te, che abbia rifiutato una nomination agli Emmy", ha detto Doherty, facendo intervenire la Heigl: "Beh, non l'ho fatto, e tutti continuano a dirlo. Non l'ho rifiutata".

"Sai, devi presentare te stesso. Devi presentare il tuo lavoro, e poi loro deliberano e decidono se vogliono darti una nomination", ha spiegato la Heigl. "Semplicemente, quell'anno non ho presentato il mio lavoro".

Ellen Pompeo e Katherine Heigl nell'episodio 'Losing my Religion' della serie tv Grey's Anatomy

La notizia che la Heigl non volesse essere presa in considerazione per gli Emmy è stata controversa, poiché l'anno precedente l'attrice aveva vinto nella categoria Miglior attrice non protagonista. In una dichiarazione del 2008, aveva commentato: "In questa stagione non ho ritenuto di avere il materiale necessario per giustificare una nomination agli Emmy e, nel tentativo di mantenere l'integrità dell'organizzazione dell'Academy, ho ritirato il mio nome dalla competizione".

Sedici anni dopo, la Heigl si pente di aver fatto quella dichiarazione ritenendo che non avrebbe dovuto dire nulla: "Avrei dovuto dire solo: 'Oh, mi sono dimenticata [di presentare il mio lavoro]', perché si è creato un vortice così inutile, e lo è stato davvero", ha aggiunto. "Stavo cercando di fare un po' di ironia sul mio materiale quell'anno, ma non mi sentivo a mio agio con il lavoro svolto. Non pensavo di avere qualcosa che giustificasse anche solo la considerazione di una nomination. Semplicemente non ero orgogliosa del mio lavoro".

L'attrice ha quindi concluso: "Non sarei mai così audace o arrogante da rifiutare una candidatura. Avrei accettato quella candidatura se fosse arrivata. Sarei stata felice. Ma sapevo che quell'anno non c'era nulla che ne giustificasse una, e stavo cercando di essere onesta, credo. Cercavo di avere una certa integrità. Non volevo fare la stronza".