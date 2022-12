Kate Winslet: "Quando ero giovane chiedevano sempre al mio agente quanto pesassi"

L'attrice premio Oscar Kate Winslet ha parlato delle difficoltà riscontrate da giovane nell'ottenere alcuni ruoli per via del suo peso.

In una recente intervista ai microfoni del Sunday Times, Kate Winslet ha rivelato di aver avuto numerose difficoltà a ottenere delle parti quando era giovane. Il motivo? Sembravano tutti interessati al suo peso.

"Quando ero più giovane il mio agente riceveva in continuazione telefonate che chiedessero quanto pesassi. Adesso, in qualità di donna di mezza età, mi interessa soltanto essere quell'attrice che ha un volto che si muove e non ha paura del suo corpo. Fortunatamente l'industria cinematografica è progredita in tal senso e il cambiamento è stato per me commovente".

Ma come madre di una figlia ventiduenne, l'attrice Mia Threapleton - con la quale recita nella nuova fiction britannica I Am Ruth - la Winslet si sente in ansia per la pressione che i social media e la cultura di internet esercitano sui giovani.

Kate Winslet con l'Emmy Award come miglior attrice per Omicido a Easttown

"Io e Mia abbiamo avuto nella vita di tutti i giorni numerose conversazioni presenti nella serie. Lo stesso dicasi per la maggior parte delle madri che conosco con i loro adolescenti. Le amiche di mia figlia hanno vissuto un inferno di emozioni e oggi, come attrice, cerco di trovare ruoli che facciano luce su argomenti di cui è difficile parlare. Questo era uno di questi".

Kate Winslet si strucca per uno spot di L'Oreal: "Non ho sempre quest'aspetto" (VIDEO)

Kate Winslet ha concepito il progetto con il regista Dominic Savage come "una storia per i nostri tempi sulla crisi endemica della salute mentale che colpisce i giovani". Winslet e Savage hanno sviluppato e scritto insieme il dramma che sarà trasmesso come parte della serie antologica incentrata su donne "I Am", creata da Savage.

A partire dal 14 dicembre troveremo una Kate Winslet in versione acquatica in Avatar: La via dell'acqua, dove tornerà a essere diretta dal regista di Titanic James Cameron.