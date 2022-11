Kate Winslet, Mia Threapleton: madre e figlia insieme nella prima foto di I Am Ruth

Kate Winslet e Mia Threapleton, madre e figlia nella vita, insieme sul set per il primo episodio della serie antologica inglese di Channell 4, I Am.

Kate Winslet abbraccia la figlia Mia Threapleton nella prima foto di I Am Ruth, film tv inglese in arrivo su Channel 4. Il duo madre-figlia nella vita reale mescola finzione e realtà interpretando una famiglia ancche nella finzione.

Kate Winslet, che a dicembre ritroveremo nel cast di Avatar: La via dell'acqua, veste i panni di Ruth, che si allarma quando sua figlia adolescente Freya (Mia Threapleton) viene consumata dai social media e dalle pressioni che ne derivano. Mentre Freya si ritira ulteriormente in se stessa, il suo rapporto con Ruth diventa sempre più teso.

Kate Winslet ha concepito il progetto con il regista Dominic Savage come "una storia per i nostri tempi sulla crisi endemica della salute mentale che colpisce i giovani". Winslet e Savage hanno sviluppato e scritto insieme il dramma che sarà trasmesso come parte della serie antologica incentrata su donne "I Am", creata da Savage.

Kate Winslet si strucca per uno spot di L'Oreal: "Non ho sempre quest'aspetto" (VIDEO)

"Il modo collaborativo e sensibile in cui Dominic Savage crea e filma ogni episodio di 'I Am' è stimolante, gratificante e coinvolgente", ha affermato Kate Winslet. "Gli attori diventano i personaggi, semplicemente non c'è spazio per fingere. È un ambiente di lavoro di cui qualsiasi attore darebbe qualsiasi cosa per far parte, e posso tranquillamente dire che non dimenticherò mai le cose che abbiamo imparato realizzando questo episodio".

I Am ha debuttato nel 2019, con la prima stagione interpretata da Vicky McClure, Samantha Morton e Gemma Chan. Suranne Jones, Letitia Wright e Lesley Manville sono apparse nella seconda stagione, ognuna con una storia a sé stante. I Am Ruth inaugura la stagione 3, con ulteriori episodi da annunciare.