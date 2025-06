Ellen Pompeo: "La recitazione di Kate Winslet mi ha esclusa da Se mi lasci ti cancello"

La star di Grey's Anatomy ha spiegato il motivo per cui è stata tagliata dal film di Michel Gondry scritto da Charlie Kaufman.

Ellen Pompeo ha partecipato all'evento Storytellers del TriBeca Festival, conversando con Katie Couric. L'attrice, star della longeva serie Grey's Anatomy, ha svelato alcuni aneddoti della sua carriera.

Pompeo ha raccontato alcuni retroscena e citato diversi film del suo passato come Old School e Prova a prendermi, oltre ad un famoso lungometraggio che non ha mai visto perché le sue scene sono state tagliate.

Ellen Pompeo è stata tagliata da Se mi lasci ti cancello

L'attrice aveva recitato in alcune scene del film di Michel Gondry, Se mi lasci ti cancello:"Sono stata tagliata completamente. Del tutto fuori perché, ovviamente, c'è Kate Winslet nel film. Quando hai Kate Winslet chiaramente non hai bisogno di me" ha sottolineato Pompeo.

Kate Winslet e Jim Carrey in una scena di Se mi lasci ti cancello

Il film diventò un enorme successo, con Jim Carrey e Kate Winslet protagonisti, un Oscar vinto per la miglior sceneggiatura e una nomination alla star di Titanic per la miglior attrice protagonista.

L'abitudine agli infortuni di Ellen Pompeo

All'evento, Ellen Pompeo si è presentata con uno stivale ortopedico al piede a causa di un infortunio, sul quale è stata 'interrogata' da Couric:"Vorrei fosse una storia interessante, sexy o avventurosa, tipo che stavo facendo delle acrobazie spettacolari. Ero mezza addormentata, sono saltata giù dal letto troppo in fretta e sono atterrata male. Un po' goffa da parte mia. L'ho fatto tre volte, non sempre allo stesso modo. Questa è la seconda volta che succede perché mi sveglio e mi alzo di colpo".

Ellen Pompeo in una scena di Grey's Anatomy

La star ha raccontato che il primo infortunio simile avvenne durante la seconda stagione di Grey's Anatomy, quando si dimenticò di disattivare la sveglia un sabato mattina e saltò di scatto giù dal letto infortunandosi al piede:"Almeno quella volta avevo una scusa ma stavolta nessuna scusa!".