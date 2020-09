Kate Winslet: "Quel commento volgare mentre ero nuda sul set di Creature del cielo"

Riflettendo sul Movimento #MeToo e sulla presa di posizione delle donne contro maschilismo e molestie nell'industria cinematografica, Kate Winslet ha svelato una storia accadutale in passato sul set di Creature del cielo, quando ha sentito la battuta volgare di un operatore durante una scena piuttosto delicata che la vedeva nuda dalla vita in su.

Melanie Lynskey e Kate Winslet sono le Creature del cielo

Nel corso di una lunga intervista a Vanity Fair, Kate Winslet ha ricordato: "Quando ho girato una scena intima sul set di Creature del cielo, ho avuto la fortuna di essere circondata da un'equipe di persone adorabili che sono state così gentili con me e Melanie Lynskey, non ci siamo mai sentite vulnerabili o esposte. Ma un giorno, durante una scena in cui eravamo nude dalla vita in su, ho sentito uno degli operatori che diceva all'altro 'Bene, scommetto che oggi è il giorno dei cazzi duri, ragazzi.' Ero giovane e ho pensato 'Questa frase non è bella, ma è meglio che non dica niente' e ho ignorato".

L'attrice prosegue: "Lo avevo dimenticato fino a questa intervista, ma ora mi è tornato tutto in mente. Ricordo l'aspetto del ragazzo, ricordo il suo nome, ed era una persona carina, ma quando sei giovane fai cose prive di senso come pensare che queste sono le frasi che dicono i ragazzi. A volte lo fanno senza pensarci. Non conosco una sola ragazza che non abbia sperimentato molestie di questo tipo. Anche se sono solo parole, possono far male, è una forma di bullismo".

Nella stessa intervista Kate Winslet, ospite virtuale del Toronto Film Festival con l'anteprima di Ammonite, ha rinnegato pubblicamente la scelta di aver lavorato con Woody Allen e Roman Polanski, sollevando polemiche al riguardo.